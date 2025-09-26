Girona x Espanyol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/09) por La Liga

Girona x Espanyol disputam hoje, sexta-feira (26/09), a 7° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Girona x Espanyol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Espanyol é o 4° colocado do Campeonato Espanhol com 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Girona está na lanterna, ainda não tem vitórias e soma 2 empates, 4 derrotas, 3 gols marcados e 16 gols sofridos.

Girona x Espanyol: prováveis escalações

Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind e Moreno; Witsel, Ounahi, Martin, Asprilla e Bryan Gil; Vanat. Técnico: Michel.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera e Romero; Urko, Lozano, Dolan, Expósito e Javi Puado; Roberto Fernández. Técnico: Manolo González.

FICHA TÉCNICA

Girona x Espanyol

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Montilivi, em Girona, Espanha

Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 16h