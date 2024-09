FPF-PA abre inscrições para o Campeonato Paraense Feminino Adulto 2024; veja mais

Estão abertas as inscrições para a edição de 2024 do Campeonato Paraense Feminino Adulto, que terá início no próximo mês de outubro. As equipes interessadas devem encaminhar um ofício e carta de adesão para a Federação Paraense de Futebol, até o dia 16 de setembro, assinada pelo presidente ou representante legal do Clube. A equipe deverá também está com a sua licença anual de funcionamento renovada. A competição está prevista para iniciar no dia 10 de outubro de 2024. Veja aqui o ofício para inscrição.

No ano passado, 13 equipes disputaram o título, que acabou decidido entre Clube do Remo e Paysandu. O troféu foi conquistado pelas meninas do Leão Azul, mas o título também favoreceu o maior rival, que garantiu vaga no Brasileirão A3 e graças a boa campanha acabou ascendendo à Série A2, junto com o Clube do Remo, tornando a competição estadual ainda mais atraente. O terceiro colocado em 2023 foi o Tiradentes e o Juventude ficou com o quarto lugar.

O sistema de disputa será em turno único, com todas as equipes se enfrentando. Os oito melhores times se classificam para a fase de mata-mata. As finais devem acontecer no mês de dezembro. Inicialmente, a competição estava programada para iniciar no dia 16 de agosto, mas acabou atrasada devido uma uma manutenção no sistema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), conforme explicou na época, à reportagem de O Liberal, a Diretora do Departamento de Competições da FPF, Izabel Luna.

O Parazão feminino chega à sua 27ª edição em 2024. Embora tenha a presença de clubes tradicionais, não são eles os maiores vencedores, e sim a Esmac, que ao longo da história levantou a taça em seis oportunidades, incluindo um pentacampeonato de 2016 a 2020. Junto a ela, o Independente segue na ponta como o maior vencedor do torneio, seguido do Remo, com quatro títulos, e o Paysandu, com três conquistas nos anos de 1984, 1985 e 1986.