Fluminense x Madureira: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/01) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Madureira jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 14.01.26 18h00 O Fluminense vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Fluminense x Madureira disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 1° rodada do Campeonato Carioca. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x Madureira ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Fluminense empatou com o Lanús por 1 a 1, perdeu para o Vasco por 2 a 1 e venceu essa mesma equipe por 1 a 0. Já o Madureira não joga desde agosto de 2025. Nessa época, a equipe perdeu para o Duque de Caxias por 1 a 0 e para o Maricá duas vezes. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira Fluminense x Madureira: prováveis escalações Fluminense: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello, Guilherme Arana; Wallace Davi, Otávio, Lezcano; Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas. Madureira: Neguete; Júlio César, Daniel Felipe, Marcão e Matheus Julião; Arthur, Lindoso e Juninho; Everton, Ricardo Oliveira e Vinícius Balotelli. Técnico: Felipe Surian. FICHA TÉCNICA Fluminense x Madureira Campeonato Carioca Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 19h