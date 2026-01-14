Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Fluminense x Madureira: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/01) pelo Campeonato Carioca

Fluminense e Madureira jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Fluminense vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Fluminense x Madureira disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 1° rodada do Campeonato Carioca. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Madureira ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Fluminense empatou com o Lanús por 1 a 1, perdeu para o Vasco por 2 a 1 e venceu essa mesma equipe por 1 a 0.

Já o Madureira não joga desde agosto de 2025. Nessa época, a equipe perdeu para o Duque de Caxias por 1 a 0 e para o Maricá duas vezes.

Fluminense x Madureira: prováveis escalações

Fluminense: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello, Guilherme Arana; Wallace Davi, Otávio, Lezcano; Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas.

Madureira: Neguete; Júlio César, Daniel Felipe, Marcão e Matheus Julião; Arthur, Lindoso e Juninho; Everton, Ricardo Oliveira e Vinícius Balotelli. Técnico: Felipe Surian.

FICHA TÉCNICA
Fluminense x Madureira
Campeonato Carioca
Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 19h

.
