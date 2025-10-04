Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Fluminense e Atlético Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 04.10.25 17h30 O Fluminense soma 6 pontos a mais que o Galo no Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Fluminense x Atlético MG disputam hoje, sábado (04/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x Atlético-MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, CazéTV e Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense é o 8° colocado do Brasileirão e soma 10 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 30 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro ocupa a 14° posição com 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 26 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Fluminense x Atlético MG: prováveis escalações Galo: Everson; Iván Román, Junior Alonso e Vitor Hugo; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana (Caio); Bernard (Reinier), Rony e Hulk. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano. FICHA TÉCNICA Fluminense x Atlético Mineiro Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-MG Fluminense jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Corinthians e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Fluminense e Atlético Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.10.25 17h30 Campeonato Brasileiro Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Internacional e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.10.25 17h30 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Goiás: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B Volta Redonda e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 04.10.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52