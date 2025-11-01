Flamengo x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão

Flamengo x Sport Recife disputam hoje, sábado (01/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Sport ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sport Recife é o lanterna do Brasileirão com 2 vitórias, 11 empates, 16 derrotas, 22 gols marcados e 46 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 7 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Flamengo é o vice-líder e soma 18 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 56 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Flamengo x Sport: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho (De la Cruz), Carrascal, Samuel Lino e Luiz Araújo; Bruno Henrique (Gonzalo Plata).

Sport Recife: Gabriel; Aderlan, Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal, Sérgio Oliveira e Pedro Augusto; Barletta, Romarinho e Derik Lacerda.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Sport Recife

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 18h