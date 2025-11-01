Flamengo x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Flamengo e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 01.11.25 18h00 O Flamengo soma 44 pontos a mais que o Sport Recife no Brasileirão (X/ @LibertadoresBR) Flamengo x Sport Recife disputam hoje, sábado (01/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Flamengo x Sport ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Sport Recife é o lanterna do Brasileirão com 2 vitórias, 11 empates, 16 derrotas, 22 gols marcados e 46 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo é o vice-líder e soma 18 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 56 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Mirassol e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Flamengo x Sport: prováveis escalações Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho (De la Cruz), Carrascal, Samuel Lino e Luiz Araújo; Bruno Henrique (Gonzalo Plata). Sport Recife: Gabriel; Aderlan, Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal, Sérgio Oliveira e Pedro Augusto; Barletta, Romarinho e Derik Lacerda. FICHA TÉCNICA Flamengo x Sport Recife Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 18h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sport Recife flamengo jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Bahia x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Bahia e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Ceará e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Corinthians e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Flamengo x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Flamengo e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 FUTEBOL 'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro 02.11.25 7h30