Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão

Mirassol x Botafogo disputam hoje, sábado (01/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 18h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Mirassol acumula no Brasileirão um total de 55 pontos, 15 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 52 gols marcados e 31 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Botafogo soma na competição 47 pontos, 14 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 41 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Mirassol x Botafogo: prováveis escalações

Mirassol: Walter; Daniel Borges, Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Marques, Neto Moura e Danielzinho; Renato Marques, Negueba e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Joaquín Correa e Jeffinho; Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 18h