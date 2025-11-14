Finlândia x Malta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa

Finlândia x Malta disputam hoje, sexta-feira (14/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Finlândia x Malta ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Finlândia é a 3° colocada do Grupo G das eliminatórias e acumula 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já Malta está na lanterna do mesmo grupo, ainda não obteve vitórias e soma 2 empates, 4 derrotas, 1 gol marcado e 16 gols sofridos.

A Finlândia venceu Malta por 1 a 0 em sua estreia pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Finlândia x Malta: prováveis escalações

Finlândia: Jesse Joronen; Nikolai Alho, Robert Ivanov, Miro Tenho, Jere Uronen; Kaan Kairinen, Matti Peltola, Robin Lod; Oliver Antman, Joel Pohjanpalo, Benjamin Kallman. Técnico: Jacob Friis.

Malta: Henry Bonello; Enrico Pepe, Kurt Shaw, Zach Muscat, Myles Beerman; Matthew Guillaumier, Jake Grech; Joseph Mbong, Ylyas Chouaref, Alexander Satariano; Irvin Cardona. Técnico: Pietro Ghedin.

FICHA TÉCNICA

Finlândia x Malta

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia

Data/Horário: 14 de novembro de 2025, 14h