Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Finlândia x Malta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa

Finlândia e Malta jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Finlândia superou Malta por 1 a 0 na 1° rodada das eliminatórias europeias (Facebook/ @mfa1900)

Finlândia x Malta disputam hoje, sexta-feira (14/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Finlândia x Malta ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Finlândia é a 3° colocada do Grupo G das eliminatórias e acumula 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já Malta está na lanterna do mesmo grupo, ainda não obteve vitórias e soma 2 empates, 4 derrotas, 1 gol marcado e 16 gols sofridos.

A Finlândia venceu Malta por 1 a 0 em sua estreia pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (14/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
A Série B do Campeonato Brasileiro e as eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

Finlândia x Malta: prováveis escalações

Finlândia: Jesse Joronen; Nikolai Alho, Robert Ivanov, Miro Tenho, Jere Uronen; Kaan Kairinen, Matti Peltola, Robin Lod; Oliver Antman, Joel Pohjanpalo, Benjamin Kallman. Técnico: Jacob Friis.

Malta: Henry Bonello; Enrico Pepe, Kurt Shaw, Zach Muscat, Myles Beerman; Matthew Guillaumier, Jake Grech; Joseph Mbong, Ylyas Chouaref, Alexander Satariano; Irvin Cardona. Técnico: Pietro Ghedin.

FICHA TÉCNICA
Finlândia x Malta
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia
Data/Horário: 14 de novembro de 2025, 14h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Finlândia

Malta

jogos de hoje

eliminatórias da copa do mundo de 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Hungria x Irlanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa

Hungria e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

16.11.25 10h00

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa

Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

16.11.25 10h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo

16.11.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/11) pelo Brasileirão

Santos e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

15.11.25 19h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo

16.11.25 7h00

RIVALIDADE

Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também'

Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar

14.11.25 22h28

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa

Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

16.11.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda