Finlândia x Malta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas eliminatórias da Copa Finlândia e Malta jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.11.25 13h00 A Finlândia superou Malta por 1 a 0 na 1° rodada das eliminatórias europeias (Facebook/ @mfa1900) Finlândia x Malta disputam hoje, sexta-feira (14/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Finlândia x Malta ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Finlândia é a 3° colocada do Grupo G das eliminatórias e acumula 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados e 13 gols sofridos. Já Malta está na lanterna do mesmo grupo, ainda não obteve vitórias e soma 2 empates, 4 derrotas, 1 gol marcado e 16 gols sofridos. A Finlândia venceu Malta por 1 a 0 em sua estreia pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (14/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro e as eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Finlândia x Malta: prováveis escalações Finlândia: Jesse Joronen; Nikolai Alho, Robert Ivanov, Miro Tenho, Jere Uronen; Kaan Kairinen, Matti Peltola, Robin Lod; Oliver Antman, Joel Pohjanpalo, Benjamin Kallman. Técnico: Jacob Friis. Malta: Henry Bonello; Enrico Pepe, Kurt Shaw, Zach Muscat, Myles Beerman; Matthew Guillaumier, Jake Grech; Joseph Mbong, Ylyas Chouaref, Alexander Satariano; Irvin Cardona. Técnico: Pietro Ghedin. FICHA TÉCNICA Finlândia x Malta Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia Data/Horário: 14 de novembro de 2025, 14h