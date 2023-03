Finais dos estaduais: veja as datas e os confrontos definidos

O início da temporada brasileira de futebol é marcada pela disputa dos campeonatos estaduais. Nove torneios regionais já chegaram a sua fase final, com os times já definidos para a disputa do título. Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e São Paulo são alguns destes estados que conhecerão seus campeões já nas próximas semanas.

Com clássicos e zebras, os campeonatos regionais despertam a paixão dos torcedores, que podem acompanhar seus clubes jogando contra os melhores times do futebol brasileiro, muitas vezes brigando pela chance de algum destaque no cenário nacional. No Paulistão, por exemplo, o Água Santa chega à final do campeonato, vencendo grandes clubes como São Paulo e RB Bragantino.

Veja as finais já definidas e as datas em que serão disputadas

Campeonato Carioca

Flamengo x Fluminense - 01 de abril, às 20h30, no Maracanã;

Fluminense x Flamengo - 09 de abril, às 18h, no Maracanã.

Campeonato Paulista

Água Santa x Palmeiras - 02 de abril, às 16h, na Arena Barueri;

Palmeiras x Água Santa - 09 de abril, às 16h, no Allianz Parque.

Campeonato Gaúcho

Caxias x Grêmio - 01 de abril, às 16h30, no estádio Centenário;

Grêmio x Caxias - 08 de abril, às 16h30, na Arena Grêmio.

Campeonato Mineiro

América-MG x Atlético - 01 de abril, às 16h30, no estádio Independência;

Atlético-MG x América-MG - 08 de abril, às 16h30, no Mineirão.

Campeonato Alagoano

ASA x CRB - 01 de abril, às 16h30, no estádio Coaracy da Mata Fonseca;

CRB x ASA - 08 de abril, às 16h00, no estádio Rei Pelé.

Campeonato Baiano

Jacuipense x Bahia - Jogo já realizado no dia 26/03, com empate em 1 a 1;

Bahia x Jacuipense - 02 de abril, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Campeonato Cearense

Fortaleza x Ceará - 01 de abril, às 16h, no Castelão;

Ceará x Fortaleza - 08 de abril, às 16h, no Castelão

Campeonato Goiano

Atlético-GO x Goiás - 02 de abril, às 16h, no estádio Antônio Accioly;

Goiás x Atlético-GO - 09 de abril, às 16h, no estádio Hailé Pinheiro.

Campeonato Paranaense

Cascavel x Athletico - 02 de abril, às 16h, no estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto;

Athletico x Cascavel - 09 de abril, às 16h, na Arena da Baixada.

