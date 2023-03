Copa do Nordeste: Em jogo retomado, Sport-PE vence o ABC-RN e encara o Ceará na final

O Sport Club do Recife garantiu sua vaga na final da Copa do Nordeste após vencer o ABC Futebol Clube por 1 a 0 nesta quinta-feira (30), em jogo válido pela semifinal da competição regional. A partida havia sido suspensa na quarta-feira (29), devido às fortes chuvas que caíram no Recife (PE). O gol da vitória do Leão foi marcado por Vagner Love antes da interrupção do jogo. O adversário na decisão será o Ceará, que venceu o Fortaleza por 3 a 2.

VEJA MAIS

Esta será a segunda vez que Sport e Ceará se enfrentam na final da Copa do Nordeste, com a última em 2014, quando o Rubro-negro levou a melhor e conquistou o título. A equipe pernambucana fará o jogo decisivo em casa, já que possui a melhor campanha na edição atual, e o primeiro confronto acontecerá em Fortaleza (CE). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou as datas das partidas.

Com a classificação para a final, o Sport garantiu R$ 1,3 milhão, valor que será pago ao vice-campeão da competição. Em caso de título, o Leão embolsará R$ 2 milhões, somando-se aos R$ 4,4 milhões já conquistados.