Copa do Nordeste: Ceará vence o Fortaleza e está na final; Sport e ABC definem a outra vaga

Em uma partida acirrada na Arena Castelão, na capital cearense, o Ceará levou a melhor sobre o Fortaleza e garantiu a vaga na final da Copa do Nordeste. O Alvinegro venceu por 3 a 2, com gols de Erick, Caíque e Titi (contra), enquanto Calebe e Lucero descontaram para o Leão. Vale ressaltar que o Ceará ainda não perdeu para o Fortaleza em 2023. Na final da competição, o time enfrentará o vencedor do confronto entre Sport-PE e ABC-RN.

Primeiro tempo

A partida começou o mais rápido possível, com muita intensidade desde o início. Foram 21 faltas nos primeiros 45 minutos, além de nove minutos de acréscimo. O Ceará abriu o placar logo no início, após o VAR marcar um pênalti sofrido e convertido por Erick. Além das faltas, cinco cartões amarelos foram distribuídos na primeira etapa.

O Fortaleza empatou aos 30 minutos, com Calebe surpreendendo a todos e cobrando falta direto para o gol. Richard defendeu, mas a bola já havia entrado. Porém, aos 33 minutos, Caíque aproveitou a bola rebatida na área e marcou o segundo gol do Ceará, que foi para o intervalo com vantagem no placar.

Segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, o Ceará ampliou a vantagem com um gol de Titi, contra. O lance capital do jogo ocorreu quando Galhardo, que já havia recebido um cartão amarelo enquanto estava no banco de reservas, levantou o cotovelo contra Richardson e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso. Logo em seguida, o Fortaleza diminuiu a diferença com um gol de Lucero, após uma falha de Erick na defesa. No fim, o Fortaleza se lançou ao ataque em busca do empate, mas não conseguiu.