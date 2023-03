CSE vence o ASA nos pênaltis e conquista a Copa Alagoas pela primeira vez

O Clube Sociedade Esportiva (CSE) conquistou o título da Copa Alagoas de 2023 de forma inédita. Na noite desta quarta-feira (29), o time palmeirense venceu a Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) por 5 a 4 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).

Filipe Ramon abriu o placar para o Tricolorido, mas Baggio marcou gol contra e empatou para o ASA. Nos pênaltis, o goleiro Pedro Campanelli foi o herói do CSE, pegando duas cobranças e ainda convertendo a que deu o título ao time palmeirense.

Próximos compromissos de CSE e ASA

Além do troféu, o CSE garantiu vaga na Série D de 2024 e na seletiva da Copa do Brasil, contra o Murici. Já o ASA terá pouco tempo para descansar, já que neste sábado (1º de abril) enfrenta o CRB, também no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, pela primeira partida da final do Campeonato Alagoano.

O CSE encerra a temporada oficialmente e se prepara para as competições de base e o Alagoano de 2024.