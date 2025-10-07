Filho do Goleiro Bruno com Eliza Samudio defende pênalti e dá título a seleção brasileira sub-15

A final da Liga Evolução, competição Sub-15 para seleções sul-americanas organizada pela CONMEBOL, foi realizada na tarde da última segunda-feira (6), no Paraguai. Um dos personagens principais foi Bruno Samudio, filho de Eliza Samudio e o ex-goleiro Bruno, que garantiu o título em cima da Argentina.

Durante a partida, o jovem Samudio realizou grandes defesas e ajudou a seleção brasileira a segurar o empate de 2 a 2 contra os hermanos. Já nas disputas de pênaltis, Bruno mostrou o seu talento e defendeu uma das cobranças. O brasileiro pegou o terceiro pênalti, que foi cobrado por Roman Gonzáles. Assim, o Brasil venceu por 5 a 4.

Quem é Bruno Samudio?

O jovem atleta atua pelas categorias de base do Botafogo. Ele já foi convocado para a seleção brasileira três vezes. Nesta última oportunidade, ele foi um dos principais jogadores da amarelinha.

Durante a fase de grupos, num jogo contra o Equador, ele foi responsável pela vitória do Brasil por 4 a 3 ao defender um pênalti que poderia garantir o empate equatoriano.

Bruno Samudio não teve uma vida fácil, já que o pai, Bruno, foi condenado pelo assassinato brutal da mãe, Eliza Samudio. Apesar disso, ele prefere ser conhecido pelo bom futebol dentro de campo. "Quero que as pessoas me conheçam pelos meus feitos e não pelo meu passado! Quero ser luz para essas pessoas jovens que enfrentam dificuldades", disse em entrevista ao EXTRA.

Mesmo com a pouca idade, ele já demonstra maturidade e noção do que é ser profissional: "Quero deixar um legado de aprendizado e esperança para quem quer começar. Sou apenas mais um jovem sonhador que nasceu com o dom de ser goleiro e quer fazer desse sonho sua profissão."

Vale dizer que a seleção brasileira de futebol feminino sub-15 também foi campeã da competição em cima da Argentina e nos pênaltis.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)