Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Problema em avião faz jogadores da seleção se atrasarem para apresentação na Coreia do Sul

Estadão Conteúdo

Carlo Ancelotti ainda não pôde contar com o elenco completo à sua disposição nos treinamentos da seleção brasileira nesta Data Fifa. Dos 26 convocados, o treinador italiano ainda não contou com a dupla Joelinton e Bruno Guimarães, do Newcastle, que teve problemas no voo da Europa até a Coreia do Sul, onde a delegação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se apresentou e enfrentará a seleção local na próxima semana.

A informação foi dada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Estadão. Problemas no avião ao longo do trajeto fizeram com que ele fosse forçado a pousar em Amsterdã, na Holanda, alterando o planejamento e logística da CBF, que esperava contar com a presença dos atletas na sessão de treinos desta terça-feira.

Agora, é esperado que a dupla chegue na próxima atividade conduzida por Carlo Ancelotti, que ocorrerá às 4h (de Brasília), nesta terça-feira. Joelinton e Bruno Guimarães entraram em campo nesse domingo, 5, em vitória sobre o Nottingham Forest, por 2 a 0. John e Igor Jesus, que também estiveram na partida, mas do lado derrotado, já chegaram à Coreia do Sul, no entanto.

Paulo Henrique, do Vasco, também é outro desfalque de Ancelotti nos treinamentos. O lateral foi chamado às pressas após o corte de Wesley, da Roma, e ainda não chegou à Coreia do Sul. Com isso, o técnico italiano conta com 23 dos seus convocados para esta Data Fifa.

O Brasil encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, 10, a partir das 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. Na terça-feira seguinte, 14, enfrenta o Japão, em Tóquio, na segunda partida da turnê asiática da seleção brasileira, pensando na preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

voo

atraso

Joelinton

Bruno Guimarães
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Seria o sprint que o Leão ainda não teve?

07.10.25 10h30

Futebol

Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B

Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira

07.10.25 9h51

SÉRIE B

Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá

Papão encerrou sequência negativa de 11 jogos sem vencer e tenta reagir na reta final da Série B

06.10.25 15h41

futebol

Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B

Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso

06.10.25 12h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

BATALHA

Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna

O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência

07.10.25 7h07

Deixou saudade?

Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo'

Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital

06.10.25 17h33

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira

07.10.25 7h00

Futebol

Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B

Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira

07.10.25 9h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda