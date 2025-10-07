Problema em avião faz jogadores da seleção se atrasarem para apresentação na Coreia do Sul Estadão Conteúdo 07.10.25 10h08 Carlo Ancelotti ainda não pôde contar com o elenco completo à sua disposição nos treinamentos da seleção brasileira nesta Data Fifa. Dos 26 convocados, o treinador italiano ainda não contou com a dupla Joelinton e Bruno Guimarães, do Newcastle, que teve problemas no voo da Europa até a Coreia do Sul, onde a delegação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se apresentou e enfrentará a seleção local na próxima semana. A informação foi dada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Estadão. Problemas no avião ao longo do trajeto fizeram com que ele fosse forçado a pousar em Amsterdã, na Holanda, alterando o planejamento e logística da CBF, que esperava contar com a presença dos atletas na sessão de treinos desta terça-feira. Agora, é esperado que a dupla chegue na próxima atividade conduzida por Carlo Ancelotti, que ocorrerá às 4h (de Brasília), nesta terça-feira. Joelinton e Bruno Guimarães entraram em campo nesse domingo, 5, em vitória sobre o Nottingham Forest, por 2 a 0. John e Igor Jesus, que também estiveram na partida, mas do lado derrotado, já chegaram à Coreia do Sul, no entanto. Paulo Henrique, do Vasco, também é outro desfalque de Ancelotti nos treinamentos. O lateral foi chamado às pressas após o corte de Wesley, da Roma, e ainda não chegou à Coreia do Sul. Com isso, o técnico italiano conta com 23 dos seus convocados para esta Data Fifa. O Brasil encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, 10, a partir das 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. Na terça-feira seguinte, 14, enfrenta o Japão, em Tóquio, na segunda partida da turnê asiática da seleção brasileira, pensando na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira voo atraso Joelinton Bruno Guimarães COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Seria o sprint que o Leão ainda não teve? 07.10.25 10h30 Futebol Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira 07.10.25 9h51 SÉRIE B Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá Papão encerrou sequência negativa de 11 jogos sem vencer e tenta reagir na reta final da Série B 06.10.25 15h41 futebol Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso 06.10.25 12h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES BATALHA Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência 07.10.25 7h07 Deixou saudade? Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo' Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital 06.10.25 17h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00 Futebol Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira 07.10.25 9h51