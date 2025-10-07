Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (07/10), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Às 21h30, o Goiás jogará contra o CRB pela Série B. Já às 21h35, o Botafogo SP enfrentará o Paysandu pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

Amazonas x Criciúma - 20h - Disney+ Goiás x CRB - 21h30 - ESPN e Disney+ Botafogo SP x Paysandu - 21h35 - RedeTV!, ESPN, SportyNet, Youtube (Desimpedidos) e Disney+

