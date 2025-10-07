Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h35, o Paysandu jogará contra o Botafogo SP pela Série B (Wagner Santana/ O Liberal)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (07/10), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Às 21h30, o Goiás jogará contra o CRB pela Série B. Já às 21h35, o Botafogo SP enfrentará o Paysandu pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Amazonas x Criciúma - 20h - Disney+
  2. Goiás x CRB - 21h30 - ESPN e Disney+
  3. Botafogo SP x Paysandu - 21h35 - RedeTV!, ESPN, SportyNet, Youtube (Desimpedidos) e Disney+

Onde assistir ao jogo de Amazonas e Criciúma; veja o horário

O jogo entre Amazonas x Criciúma terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Goiás e CRB; veja o horário

O jogo entre Goiás x CRB terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Paysandu; veja o horário

O jogo entre Botafogo-SP x Paysandu terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, às 21h35.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 21h30 - Goiás x CRB - Série B do Brasileirão
  2. 21h35 - Botafogo SP x Paysandu - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 20h - Amazonas x Criciúma - Série B do Brasileirão
  2. 21h30 - Goiás x CRB - Série B do Brasileirão
  3. 21h35 - Botafogo SP x Paysandu - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

  1. 21h35 - Botafogo SP x Paysandu - Série B do Brasileirão
Futebol
