Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 07.10.25 7h00 Às 21h35, o Paysandu jogará contra o Botafogo SP pela Série B (Wagner Santana/ O Liberal) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (07/10), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 21h30, o Goiás jogará contra o CRB pela Série B. Já às 21h35, o Botafogo SP enfrentará o Paysandu pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Série B Amazonas x Criciúma - 20h - Disney+ Goiás x CRB - 21h30 - ESPN e Disney+ Botafogo SP x Paysandu - 21h35 - RedeTV!, ESPN, SportyNet, Youtube (Desimpedidos) e Disney+ Onde assistir ao jogo de Amazonas e Criciúma; veja o horário O jogo entre Amazonas x Criciúma terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 20h. Onde assistir ao jogo de Goiás e CRB; veja o horário O jogo entre Goiás x CRB terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Botafogo e Paysandu; veja o horário O jogo entre Botafogo-SP x Paysandu terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, às 21h35. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 21h30 - Goiás x CRB - Série B do Brasileirão 21h35 - Botafogo SP x Paysandu - Série B do Brasileirão SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira. Disney+ 20h - Amazonas x Criciúma - Série B do Brasileirão 21h30 - Goiás x CRB - Série B do Brasileirão 21h35 - Botafogo SP x Paysandu - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet 21h35 - Botafogo SP x Paysandu - Série B do Brasileirão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00 Série A argentina Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/10) pelo Argentino Deportivo Riestra e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 06.10.25 18h00 Série A argentina São Paulo x Colo-Colo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/10) pela Libertadores Feminina São Paulo e Colo Colo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 06.10.25 18h00 Série A argentina Racing x Independiente Rivadavia: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/10) pelo Argentino Racing Club e Independiente Rivadavia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 06.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Deixou saudade? Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo' Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital 06.10.25 17h33 SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 agressão fora do ringue Após confusão em ringue, Popó anuncia aposentadoria do boxe: 'Foi vergonhoso' Confusão no Spaten Fight Night e agressão de Wanderlei Silva levaram Popó a anunciar fim da carreira na luta 06.10.25 23h18 BATALHA Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência 07.10.25 7h07