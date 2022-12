FIFA divulga ranking de seleções: Brasil fica em primeiro e Argentina em segundo lugar

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou nesta quinta-feira uma atualização do ranking de seleções. Mesmo com a eliminação nas quartas-de-final da Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira se mantém em primeiro lugar, seguida pela Argentina, campeã do Mundial, que tem dois pontos a menos.

VEJA MAIS

A seleção albiceleste, vencedora da competição disputada no Qatar, só não ultrapassou a seleção do Brasil porque decidiu a final nos pênaltis. Segundo a FIFA, a seleção de Lionel Messi estaria em primeiro lugar caso tivesse ganhado da França no tempo regulamentar ou até mesmo na prorrogação.

Com um título em 2018 e o vice em 2022, a seleção francesa subiu uma posição e agora está em terceiro. Já a Bélgica, que estava em segundo lugar, caiu para quarto após ser eliminada na fase de grupos do Mundial.

Atualmente na 11ª colocação, a seleção do Marrocos, que terminou a Copa do Mundo de 2022 em quarto lugar, figura acima posição acima de seleções campeãs do mundo, como a Alemanha (14ª) e o Uruguai (16ª).

Veja a tabela com os 10 primeiros colocados do ranking da FIFA

Brasil - 1.840,77 pontos; Argentina - 1.838,38 pontos; França - 1.823,39 pontos; Bélgica - 1.781,3 pontos; Inglaterra - 1.774,19 pontos; Holanda - 1.740,92 pontos; Croácia - 1.727,62 pontos; Itália - 1.723,56 pontos; Portugal - 1.702,54 pontos; Espanha - 1.692,71 pontos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)