Fifa abre investigação para entender 'acesso indevido' do chef 'Salt Bae' à taça da Copa do Mundo

O famoso chef de cozinha turco conhecido como "Salt Bae" entrou no radar da Fifa após quebrar o protocolo durante a final da Copa do Mundo, vencida pela Argentina. O proprietário da rede de steakhouse Nusr-Et fez vários registros segurando a taça da Copa, incomodando inclusive os jogadores argentinos, entre eles Lionel Messi. Por conta disso, o empresário será investigado pela Fifa, segundo anúncio feito nesta quinta-feira (22).

"Salt Bae" é visto regularmente na companhia do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e após a vitória da Argentina sobre a França, passou a maior parte do tempo no gramado de jogo, sassaricando com jogadores e outras pessoas envolvidas na festa no estádio Lusail, em Doha.

De acordo com a própria Fifa, a taça é um "ícone inestimável", que "só pode ser tocado e segurado por um grupo seleto de pessoas, que inclui ex-vencedores da Copa do Mundo e chefes de estado".

"Após uma revisão, a Fifa está entendendo como alguns indivíduos ganharam acesso indevido ao campo após a cerimônia de encerramento no estádio Lusail em 18 de dezembro," afirmou o órgão. "As medidas internas apropriadas serão tomadas."

O chef também é proprietário de um restante na capital do Catar e foi convidado regular da Fifa, com acesso VIP ao longo da competição. Durante o evento, ele postou várias fotos e vídeos em suas redes sociais, seja com jogadores, seja com a taça.

Logo após o apito final, o chef conhecido pela firula que realiza ao dispor o sal nas carnes servidas em seu restaurante foi filmado agarrando ao braço do meia-atacante Lionel Messi. O argentino pareceu irritado, mas acabou cedendo aos caprichos do fã e posou para uma fotografia.