Feyenoord x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/10) pela Liga Europa

Feyenoord x Aston Villa disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Feyenoord x Aston Villa ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Liga Europa, o Feyenoord perdeu para o Braga por 1 a 0, enquanto o Aston Villa venceu o Bologna pelo mesmo placar.

Feyenoord x Aston Villa: prováveis escalações

Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Jeng e Smal; Targhalline, Stejin e Timber; Borges, Diarra e Tengstedt. Técnico: Robin Van Persie.

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Torres e Maatsen; McGinn, Kamara, Guessand e Rogers; Buendía e Malen. Técnico: Unai Emery.

FICHA TÉCNICA

Feyenoord x Aston Villa

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos

Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 16h