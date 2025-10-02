Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Feyenoord x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/10) pela Liga Europa

Feyenoord e Aston Villa jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
fonte

Feyenoord estreou na Liga Europa com uma derrota de 1 a 0 para o Braga (Facebook/ @feyenoord)

Feyenoord x Aston Villa disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir Feyenoord x Aston Villa ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Liga Europa, o Feyenoord perdeu para o Braga por 1 a 0, enquanto o Aston Villa venceu o Bologna pelo mesmo placar.

Feyenoord x Aston Villa: prováveis escalações

Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Jeng e Smal; Targhalline, Stejin e Timber; Borges, Diarra e Tengstedt. Técnico: Robin Van Persie.

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Torres e Maatsen; McGinn, Kamara, Guessand e Rogers; Buendía e Malen. Técnico: Unai Emery.

FICHA TÉCNICA
Feyenoord x Aston Villa
Europa League - Liga Europa
Local: Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos
Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 16h

Feyenoord

Aston Villa

jogos de hoje

Europa League

Liga Europa
Futebol
