Extravasa: Veja ex-jogadores da dupla Re-Pa que exageraram em comemorações

A comemoração do ex-volante do Paysandu, Radamés, chamou a atenção nos últimos dias. Após a vitória do Brasiliense sobre o Cuiabá, pela Copa Verde, o jogador fez da cueca um “fio dental” e sentou no rosto de um companheiro de time. No entanto, essa não foi a única fez que um ex-jogador da dupla Re-Pa "extravasou" durante uma partida.

Nos últimos anos, já teve jogador tirando o calção durante comemoração de gol, chute em câmera fotográfica e até provocação com rival. O Liberal selecionou alguns lances em que ex-atletas de Remo e Paysandu passaram dos limites na comemoração.

Emerson Carioca de cueca

Ex-atacante do Remo, Emerson Carioca fez uma provocação inusitada ao marcar um gol. Em 2020, após marcar um gol em uma partida da Série B1 do Campeonato Carioca, o jogador tirou a camisa e abaixou o short, para criticar a comissão técnica do rival. Veja:

Albertinho "vestiu" o Leão

Em 2001, Paysandu e Tuna se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Baenão, em Belém. Após marcar um gol, o atacante Albertinho, do Papão, cruzou o campo e "vestiu" a estátua do leão, mascote do Remo, com uma camisa bicolor. A atitude gerou revolta por parte da torcida do Remo, que entrou no gramado ao fim da partida para lavar o mascote.

Câmera pro ar

Em 2007, o atacante Landu, do Remo, fez uma comemoração "intensa" após marar um gol em um Re-Pa, pelo segundo turno do Parazão. Ele correu em direção às arquibancadas e deu um chute na câmera do reporter fotográfico de O Liberal, Ary Souza. Landu revelou, anos depois, disse que o prejuízo da bolsa era de R$ 20 mil.