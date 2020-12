VÍDEO: Ex-Remo marca gol do acesso de clube carioca e comemora peladão; veja a reação nas redes

O atacante ex-Clube do Remo Emerson Carioca aprontou de tudo na tarde desta quarta-feira (9) na Série B1 do Cariocão. Na decisão de uma das vagas à elite do estadual, a equipe do jogador, o Sampaio Corrêa venceu o Maricá, fora de casa, de forma emocionante.

A partida estava empatada em 1 a 1, até que Emerson marcou o gol do acesso aos 51 minutos do segundo tempo. Na comemoração, o atleta tirou a camisa e abaixo o short, para provocar a diretoria e a comissão técnica do rival, que estava acompanhando a partida no estádio Alzirão.

VEJA AS IMAGENS E A REAÇÃO NAS REDES SOCIAIS

Emerson Carioca faz, aos 51 minutos do segundo tempo, o gol que coloca o Sampaio Corrêa na Série A do Carioca pela primeira vez na história. Ato contínuo, provoca membros da diretoria e comissão técnica do Maricá, no Estádio Alzirão, tirando o short. Acredite se quiser. pic.twitter.com/PiigaYb5GJ — Gabriel Farias (@gabrielfariasfc) December 9, 2020

Emerson Carioca fez, aos 49'2T, este lindo gol, o Sampaio Corrêa venceu o Maricá fora de casa por 2 a 1 e subiu pra elite carioca. O outro promovido foi o Nova Iguaçu pic.twitter.com/KPy3Jc4H0g — Non Sense Football (@NSFootball1) December 9, 2020

e o emerson carioca q foi pra serie A e tirou o short no estadio🤣🤣🤣 — L. Freitas (@lucaxcrff) December 9, 2020

Emerson Carioca você é uma lenda kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk https://t.co/3EFRANwjDc — ℙ 𝕆 𝔻 𝕆 𝕃 𝕊 𝕂 𝕀 (@WellPodolski9) December 9, 2020

Remo

O jogador de 23 anos veio para o Remo em 2019, por meio de uma indicação do ex-jogador Serginho, que teve passagem pelo Leão e conquistou o título da Série C em 2005. Carioca atuou em 24 partida pelo Remo e marcou quatro gols. Criticado pela torcida, foi dispensado em setembro do mesmo ano.