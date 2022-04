Ex-Remo, técnico Josué Teixeira chega a Belém para assumir a Tuna na disputa da Série D; vídeo

O homem chegou! Novo comandante da Tuna Luso, o técnico Josué Teixeira, desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém no início da tarde desta terça-feira (26) e já comandará um treino na Vila Olímpica da Lusa. O novo treinador chega para o lugar de Emerson Almeida, que foi demitido após duas derrotas na Série D em dois jogos. Josué Teixeira será apresentado aos jogadores na tarde de hoje e irá iniciar a sua avaliação do elenco.

Aos 61 anos, Josué Teixeira está na sua terceira passagem por clubes paraenses, o primeiro foi o Remo em 2017 e neste ano comandou o Caeté no Campeonato Paraense, levando o clube de Bragança (PA), às quartas de final do estadual. No novo projeto na Lusa, Josué citou a importância e o peso da camisa da Tuna e que chega motivado para buscar mais um título nacional com a Águia.

“É importante para a minha carreira, chega em uma cidade, já trabalhei no Remo, agora na Tuna, um grande clube, com dois títulos nacionais então é um atrativo a mais para buscarmos um tricampeonato, agora é trabalhar forte e bem para recuperar o clube e conquistar a classificação na Série D e quem sabe buscar o acesso”, afirmou.

Velha conhecida

Os caminhos de Josué Teixeira e Tuna Luso se cruzaram no Parazão, com a vitória da Lusa. O novo comandante da Águia já conhece alguns atletas, mas sabe que nesse período algumas coisas mudaram e uma avaliação será importante para fechar o grupo com quem quer trabalhar.

“[Enfrentei a Tuna] na última rodada da primeira fase, o grupo já mudou um pouco, alguns jogadores chegaram e agora teremos dois dias para fazer uma avaliação, observar o que temos de carência, tenho que adaptar o meu modelo de jogo, à cultura do clube então temos que ter cuidado, não mexer por mexer, mas sim o que for interessante para o time para que tenha um bom desenvolvimento”, disse.

Técnico Josué Teixeira (camisa vermelha) foi recebido pelo vice-presidente da Tuna, João Rodrigues (Igor Mota / O Liberal)

Atual lanterna do grupo 2 com duas derrotas em duas partidas, a Tuna precisa reagir na competição e terá pela frente o 4 de Julho, no sábado (30), no Piauí (PI), mas o novo treinador ainda procura ajustar o time e depois pensar na chegada de novos jogadores.

“Ainda não conversei sobre [reforços], temos apenas dois dias de trabalho, que na quinta-feira vamos viajar e fica muito curto para se fazer algum tipo de trabalho. Não adianta ficar buscando jogadores e não trabalhar com os atletas que estão aqui”, comentou.

Palavra oficial

O vice-presidente da Tuna, João Rodrigues, falou da mudança de comando, citou o ex-técnico Emerson Almeida e disse estar ansioso para que tenha uma mudança de postura da Lusa com a chegada do técnico Josué Teixeira.

“O trabalho do Emerson deve ser sempre lembrado, vários objetivos foram alcançados e ela ocorreu devido aos resultados e tomamos essa medida. Nosso diretor de futebol conversou com o Josué, que pelo currículo é um grande treinador e estamos ansiosos para que ele possa sacudir a Tuna e que as vitórias voltem”, finalizou.