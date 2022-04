Tuna fecha com o técnico Josué Teixeira, ex-Remo, para o restante da Série D

A diretoria da Tuna foi rápida e já contratou um novo técnico. Josué Teixeira, ex-Remo e Caeté, vai comandar a Lusa na Série D do Campeonato Brasileiro, após a saída do treinador Emerson Almeida. A informação foi confirmada pelo próprio Josué à equipe de O Liberal.

Natural de Niterói (RJ), Josué volta a trabalhar em um clube paraense. Esse ano comandou o Caeté e levou o time de Bragança (PA) às quartas de final do Parazão, na primeira participação da equipe na elite do futebol do Pará. Antes, porém, esteve à frente do Remo, na temporada 2017. O novo comandante da Lusa informou que quer avaliar o grupo para pedir ou não reforços e elogiou o ex-técnico Emerson Almeida.

“É uma honra poder trabalhar na Tuna, clube de tradição, que possui uma história grande. Infelizmente o momento não é bom, mas vamos buscar melhorar essa situação. O técnico Emerson Almeida fez um bom trabalho à frente da Tuna, teve a Copa do Brasil, Parazão onde quase chegou à final. Vou primeiro observar as peças do elenco, tenho uma noção da equipe, mas não é a mesma coisa que trabalhar diariamente. Dependendo da avaliação, vamos pedir contratações”, disse o técnico Josué Teixeira.

O novo comandante da Lusa chega a Belém nesta terça-feira (26), final da manhã. Ele será apresentado ao elenco cruzmaltino à tarde, no Estádio do Souza. A Tuna é atual lanterna do grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro com duas derrotas em dois jogos, além de ser goleada pelo Juventude Samas-MA, em casa, por 3 a 0 na última rodada.