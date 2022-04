No Souza, Tuna é goleada pelo Juventude Samas-MA e segue sem pontuar na Série D

A Tuna foi goleada na tarde deste domingo (24) pelo Juventude Samas-MA, no estádio do Souza, em Belém, pela segunda rodada da Série D. A equipe rubro negra não tomou conhecimento do adversário e aplicou 3 a 0 na Águia do Souza. O resultado teve direito a hat-trick do atacante Gotinha, da equipe do Maranhão.

Com o resultado, a Tuna amarga a lanterna do Grupo 2 da Série D e segue sem pontuar no torneio. Já o Juventude Samas-MA chegou a quarta colocação, a primeira dentro da zona de classificação à próxima fase.

O jogo

A Tuna ficou mais com a bola na partida, mas sem objetividade. O time paraense trocava passes sem conseguir arranjar espaços. Já o Juventude tinha uma postura mais reativa, mas era letal quando necessário.

Aos 23 minutos do primeiro tempo começou o "monólogo" de Gotinha. O atacante aproveitou a falha de Victor Lube para abrir o placar. Depois, aos 27 minutos, o artilheiro arriscou de fora da área e marcou um belo gol. O golpe final veio aos 16 minutos do segundo tempo, em jogada individual.

A partir de então, a Tuna partiu para o ataque querendo diminuir o prejuízo. A Águia do Souza até chutou mais a gol, mas desperdiçou pelo menos três chances claras de marcar. Resultado final: 3 a 0 Juventude-MA.

Agenda

A próxima partida da equipe cruzmaltina pela Série D será no sábado (30), às 16h, contra o 4 de Julho, fora de casa. Já o Juventude Samas-MA enfrenta o Moto Club, também fora de casa, no domingo (1º)