Após goleada em casa e segurar a lanterna na Série D, Tuna dispensa técnico Emerson Almeida

Após duas derrotas consecutivas na Série D do Brasileirão e a posição de lanterna no grupo, a Tuna Luso dispensou na tarde desta segunda-feira (25) o técnico Emerson Almeida, de 45 anos. A informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Mintoniel Silva.

“Reunimos nesta tarde para avaliarmos essa situação e o técnico Emerson Almeida não seguirá mais conosco. É difícil tomar algumas decisões, agradecemos ao profissional pela dedicação e empenho, mas decidimos encerrar o vínculo”, disse.

A Lusa corre atrás e um outro comandante para o elenco, um dos nomes mais cotados é Josué Teixeira, que passou pelo Remo em 2017 e esteve no Caeté neste Campeonato Paraense, mas Miltoniel Silva garante que não está fechado com o treinador carioca

Emerson Almeida comandou a Lusa em 17 partidas e fez história na Águia Guerreira, ao classificar a Tuna pela primeira vez à segunda fase da Copa do Brasil, ao vencer o Grêmio Novorizontino-SP, no Baenão. Nesta temporada Emerson conseguiu levar a Águia à Copa do Brasil de 2023 e também ao Brasileiro da Série D. Mas as duas derrotas para o Tocantinópolis-TO e para o Juventude-MA, a última por 3 a 0, dentro do Estádio Francisco Vasques, fizeram a diretoria da Tuna mudar o comando.

“Não temos um técnico certo para o restante da competição. Uma reunião com membros da comissão técnica e o executivo de futebol, Vinícius Pacheco, será realizada. Josué é um dos nomes que interessam, mas não temos só ele”, disse.

A equipe de O Liberal entrou em contato com Josué Teixeira, que informou que não recebeu ligações de dirigentes da Tuna, porém, falou que o interesse da Lusa por ele já ocorreu durante a disputa do Parazão deste ano.

"Tive uma conversa com pessoas da Tuna durante o Campeonato Paraense, quando treinava o Caeté, mas deixei claro que não sairia do Caeté, pois tinha compromisso e sou um homem de palavra. Agradeci ao convite e falei que poderia treinar a Tuna quando não tivesse vínculo com nenhum outro clube”, falou, Josué Teixeira.