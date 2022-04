Torcedor mirim da Tuna Luso conta sobre a influência da família na escolha pelo clube do coração

Os torcedores precisaram esperar 15 anos, mas a Tuna Luso está de volta ao Campeonato Brasileiro da Série D. A Águia Guerreira estreia neste domingo (17), às 16h, contra o Tocantinópolis, fora de casa, no Estádio João Ribeiro. Um momento histórico que muitos tunantes mirins não vivenciaram.

Pensando nisso, a equipe de O Liberal conversou com o estudante Paulo Rodrigues, de apenas 14 anos, que faz parte de uma família cruzmaltina. O padrasto de Paulo, Renan, e o avô de coração, Gilberto, ambos torcedores da Tuna, tiveram influencia na escolha de Paulo, relembrando antigas glórias:

"É um time com muita história e que eu me identifiquei muito. O meu 'paidrasto' foi a pessoa que mais me ajudou a escolher o time. [Me contou sobre] quando ela ganhou de virada do Remo em uma final de Parazão, quando conquistou a Série B e várias outras [histórias]", revelou. Paulo sequer era nascido em 2007, quando a Tuna caiu na terceira fase da Série C. Aquela foi a última participação da Lusa em Brasileirões.

Além das histórias, Paulo destacou também a vez em que foi ao Estádio do Souza. Um momento que fortaleceu o sentimento pela Tuna Luso Brasileira. Agora, poderá acompanhar de perto a participação da Lusa na Quartona.

"[Ir ao estádio] foi uma sensação que fez eu ser mais tunante do que eu já sou, é um lugar que me deixa feliz e leve. Tenho várias camisas. Roubo todas do meu 'paidrasto'. Meu maior desejo é que a Tuna consiga subir e traga muitas felicidades para a gente que é torcedor", finalizou.