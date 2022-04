Último Lance: Emerson Almeida revela relação turbulenta na Tuna: 'fui sabotado por várias pessoas'

"Eu fui sabotado por várias pessoas na Tuna". É assim que o técnico Emerson Almeida avalia a passagem dele pela Águia do Souza. Nesta segunda-feira (25), dia em que foi demitido da equipe cruzmaltina, o treinador deu entrevista ao videocast Último Lance. Na conversa com a equipe de O Liberal, o treinador revelou ter uma relação turbulenta com a diretoria tunante, além de expor dificuldades passadas pelos jogadores e comissão técnica.

VEJA O ÚLTIMO LANCE:

"Eu fui o único treinador que, durante todo o Parazão, foi ameaçado de ser demitido todos os dias. Eu fui sabotado durante toda a minha trajetória. Com o afastamento da presidente Graciete para assumir a Federação, muitas pessoas entraram no clube para me boicotar", disse Emerson.

VEJA MAIS:

Emerson é tido como bastante promissor entre a nova safra de técnicos. Ele é o único treinador paraense com licença Pro da CBF Academy, a mais alta em termos de qualificação no Brasil. Na Tuna, Emerson ajudou a levar a equipe até a 3ª colocação no Parazão e, por conta da campanha, chegou a ter o contrato estendido até o final do ano. No entanto, apenas duas semanas após o anúncio, o treinador foi dispensado.

Em entrevista ao Último Lance, o treinador revelou alguns "perrengues" sofridos pelo elenco e comissão técnica da Tuna durante a curta passagem pelo Souza. Entre os incidentes estava a falta de almoço para os atletas antes dos jogos.

"Em uma viagem para Parauapebas, para jogar contra o Independente, paramos para o almoço. O nosso executivo de futebol, que estava com a delegação, ficou no aguardo da transferência do valor de despesa da viagem para pagar o almoço dos jogadores, mas não fizeram. O executivo, que é o Vinícius Pacheco, ligou pra várias pessoas, amigos, funcionários do clube, para conseguir juntar dinheiro. Conseguimos a quantia pra pagar a comida, mas tivemos que priorizar os atletas. Eles tinham preferência pra almoçar, já que tinham partida pra jogar", disse.

Sobre o futuro, Emerson disse que quer continuar estudando sobre futebol. Ele disse que tem viagem marcada para o Rio de Janeiro, em novembro, onde fará mais uma etapa da CBf Academy. No entanto, durante este tempo, ele quer se manter ativo no mercado e voltar a assumir uma equipe assim que possível.