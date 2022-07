Ex-Remo, Eduardo Baptista pode substituir Roberto Fernandes no comando do Náutico

O Náutico está em busca de um novo treinador depois de demitir Roberto Fernandes na noite do último domingo (17), após a derrota em casa por 2 a 1 para a Chapecoense. E o primeiro nome que surge como favorito é o de Eduardo Baptista, que foi demitido do Juventude há pouco mais de um mês. A informação é do ge de Pernambuco.

Caso seja contratado, não será a primeira experiência de Baptista no futebol recifense. Ele já teve duas passagens pelo Sport: de 2014 a 2015, quando foi campeão estadual e da Copa do Nordeste; e em 2018, com menos brilho e somente uma vitória em oito jogos.

No ano passado, Eduardo Baptista foi emprestado pelo Mirassol para comandar o Remo durante a reta final da Série B do Brasileiro. O treinador teve apenas três jogos para tentar evitar o rebaixamento do time azulino, mas a equipe acabou retornando à Terceirona. Em compensação, garantiu o inédito título da Copa Verde de 2021 ao Leão Azul.

Em 2022 Baptista retornou ao Mirassol para a disputa do Paulistão, até que em março foi contratado para ser técnico do Juventude na Série A. A campanha com o time gaúcho durou 17 partidas, sendo três vitórias, cinco empates e nove derrotas.

Briga contra o Z-4

Roberto Fernandes teve encerrada a sua quinta passagem pelo Náutico. E foi a mais curta delas, com exatos três meses no cargo. O Timbu tem apenas 33% de aproveitamento dos pontos da Série B e ocupa a 18ª colocação, com 19 pontos e na zona de rebaixamento. Com passagens por Remo e Paysandu no Pará, Roberto Fernandes conquistou somente duas vitórias nos últimos 14 jogos da Segundona.