Técnico ex-Remo e Paysandu, Roberto Fernandes critica Fernando Diniz: 'Tem menos titulos que eu'

O técnico ex-Remo e ex-Paysandu, Roberto Fernandes abriu o verbo na última quarta-feira (6). Em entrevista ao ge de Pernambuco, o atual treinador do Náutico criticou o comportamento do técnico do Fluminense, Fernando Diniz. Fernandes diz que possui um temperamento explosivo, assim como comandante do tricolor carioca, mas é rechaçado por não ser "queridinho da imprensa".

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Tem treinadores que têm predisposição da imprensa. Um dos treinadores que é queridinho da imprensa, e é fato, é o Fernando Diniz, que é um baita treinador. Mas se você assistir um jogo de Fernando Diniz, ele manda o jogador tomar naquele canto. E ninguém fala dele. Diniz não tem os títulos que eu tenho e só trabalha em time bom, time de Série A", desabafou Roberto.

VEJA MAIS

Colocando "na ponta do lápis" a quantidade de títulos conquistados, Roberto Fernandes está na frente de Fernando Diniz. O atual técnico do Timbu tem seis estaduais - Brasiliense (2007), Remo (2014), América-RN (2012 e 2015) e Náutico (2018 e 2022). Já Fernando Diniz tem títulos da Copa Paulista em 2009 (com o Votoraty) e 2010 (com o Paulista), além da Série A3 do Paulista também com o Votoraty.

Na atual passagem pelo Náutico, a quinta na história, Roberto Fernandes conquistou o título pernambucano em cima do Retrô e ainda busca uma melhor colocação do time na Série B. O próximo compromisso do Timbu é nesta sexta-feira (8), contra o Grêmio, em Porto Alegre.