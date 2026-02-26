Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Estrela Vermelha x LOSC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa

Estrela Vermelha e Lille jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
fonte

A Estrela Vermelha venceu a partida de ida contra o Lille OSC por 1 a 0 (X/ @crvenazvezdafk)

Estrela Vermelha x Lille disputam hoje, quinta-feira (26/02), a volta dos playoffs da Liga Europa. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir Estrela Vermelha x LOSC ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Europa League, o LOSC ficou em 18° lugar e acumulou um total de 4 vitórias, 4 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Estrela Vermelha ficou em 15° lugar na competição e somou 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 7 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória da Estrela Vermelha por 1 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira

Estrela Vermelha x LOSC: prováveis escalações

Estrela: Matheus Magalhães, Seol Young-woo, Milos Veljkovic, Strahinja Erakovic, Nayair Tiknizyan, Timi Elsnik, Rade Krunic, Douglas Owusu, Vasilije Kostov, Aleksandar Katai, Marko Arnautovic

Lille: Berke Ozer, Ayyoub Bouaddi, Chancel Mbemba, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud, Hákon Haraldsson, Benjamin André, Ngal´ayel Mukau, Soriba Diaoune, Félix Correia, Matias Fernandez-Pardo

FICHA TÉCNICA
Estrela Vermelha x Lille OSC
Europa League - Liga Europa
Local: Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia
Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 14h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LOSC Lille

estrela vermelha

jogos de hoje

Liga europa

Europa League
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa Libertadores da América

Tolima x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Libertadores

Tolima e Deportivo Táchira jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

26.02.26 20h30

Campeonato Brasileiro

Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Brasileirão

Santos e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

26.02.26 18h00

Copa Libertadores da América

Guaraní x Juventud: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Libertadores

Guaraní-PAR e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

26.02.26 18h00

Recopa Sulamericana

Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações da Recopa Sul-Americana hoje (26/02)

Flamengo e Lanús jogam nesta quinta-feira pela Recopa Sulamericana; veja onde assistir ao vivo, o horário e as escalações do jogo

26.02.26 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo

Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado'

26.02.26 10h03

DE SAÍDA

Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina

Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão

25.02.26 22h41

futebol

Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão

Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional

26.02.26 10h39

PROFESSOR

Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo

Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional

25.02.26 22h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda