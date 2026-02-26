Estrela Vermelha x LOSC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa

Estrela Vermelha x Lille disputam hoje, quinta-feira (26/02), a volta dos playoffs da Liga Europa. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Estrela Vermelha x LOSC ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Europa League, o LOSC ficou em 18° lugar e acumulou um total de 4 vitórias, 4 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Estrela Vermelha ficou em 15° lugar na competição e somou 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 7 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória da Estrela Vermelha por 1 a 0.

Estrela Vermelha x LOSC: prováveis escalações

Estrela: Matheus Magalhães, Seol Young-woo, Milos Veljkovic, Strahinja Erakovic, Nayair Tiknizyan, Timi Elsnik, Rade Krunic, Douglas Owusu, Vasilije Kostov, Aleksandar Katai, Marko Arnautovic

Lille: Berke Ozer, Ayyoub Bouaddi, Chancel Mbemba, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud, Hákon Haraldsson, Benjamin André, Ngal´ayel Mukau, Soriba Diaoune, Félix Correia, Matias Fernandez-Pardo

FICHA TÉCNICA

Estrela Vermelha x Lille OSC

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 14h45