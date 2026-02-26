Estrela Vermelha x LOSC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa Estrela Vermelha e Lille jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 26.02.26 13h45 A Estrela Vermelha venceu a partida de ida contra o Lille OSC por 1 a 0 (X/ @crvenazvezdafk) Estrela Vermelha x Lille disputam hoje, quinta-feira (26/02), a volta dos playoffs da Liga Europa. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Estrela Vermelha x LOSC ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase da Europa League, o LOSC ficou em 18° lugar e acumulou um total de 4 vitórias, 4 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos. Já o Estrela Vermelha ficou em 15° lugar na competição e somou 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 7 gols sofridos. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória da Estrela Vermelha por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira Estrela Vermelha x LOSC: prováveis escalações Estrela: Matheus Magalhães, Seol Young-woo, Milos Veljkovic, Strahinja Erakovic, Nayair Tiknizyan, Timi Elsnik, Rade Krunic, Douglas Owusu, Vasilije Kostov, Aleksandar Katai, Marko Arnautovic Lille: Berke Ozer, Ayyoub Bouaddi, Chancel Mbemba, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud, Hákon Haraldsson, Benjamin André, Ngal´ayel Mukau, Soriba Diaoune, Félix Correia, Matias Fernandez-Pardo FICHA TÉCNICA Estrela Vermelha x Lille OSC Europa League - Liga Europa Local: Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave LOSC Lille estrela vermelha jogos de hoje Liga europa Europa League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Tolima x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Libertadores Tolima e Deportivo Táchira jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Brasileirão Santos e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 26.02.26 18h00 Copa Libertadores da América Guaraní x Juventud: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Libertadores Guaraní-PAR e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.02.26 18h00 Recopa Sulamericana Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações da Recopa Sul-Americana hoje (26/02) Flamengo e Lanús jogam nesta quinta-feira pela Recopa Sulamericana; veja onde assistir ao vivo, o horário e as escalações do jogo 26.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34