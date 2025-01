Equipe de esportes de O Liberal dá palpite sobre a final da Supercopa Grão-Pará; veja

Abrindo o calendário profissional paraense em 2025, Tuna Luso e Paysandu disputam a final da Supercopa Grão-Pará neste domingo (12/01), a partir das 17h, no Estádio do Mangueirão. Em busca de uma análise mais profunda da partida, o Núcleo de Esportes de O Liberal fez uma avaliação dos aspectos acerca da disputa.

A análise contou com opiniões do colunista Pio Netto, além dos jornalistas Caio Maia, Aila Beatriz Inete, Fábio Will e Luiz Guilherme Ramos. Acompanhando de perto as preparações dos clubes para a temporada, entre contratações e treinos, a opinião unânime foi: Paysandu é o favorito, mas a Tuna pode surpreender.

Para Pio Netto, a ansiedade natural do início da temporada pode equilibrar o confronto. “O torcedor aguarda com muita expectativa e 2025 chega com um calendário cheio. Paysandu e Tuna se apresentam logo em uma decisão de título. As diferenças no quesito investimento são superlativas. O bicolor reformulou o elenco pensando na Série B, perdeu jogadores importantes (João Vieira, Esli Garcia e etc), mas aposta nas peças de reposição. A Tuna volta a acreditar em modelo que já deu certo reunindo veteranos (Marlon e Dedé) e promessas da base. Pouco tempo de preparação deve equilibrar mais o confronto. É razoável esperar mais superação do que regularidade técnica. Mas o Paysandu aparece com ligeira dose de favoritismo”, disse.

Para os jornalistas Caio Maia e Aila Beatriz Inete, a Tuna não vai facilitar para a equipe bicolor.

“A Lusa já vinha de um bom momento no último estadual, com o elenco que forma a base deste ano, e tem como adicional a presença do novo técnico Ignácio Neto, multicampeão no futsal e nas categorias de base. Apesar disso, o Papão tem investido forte no mercado, sobretudo na procura de talentos estrangeiros, alguns deles "roubados" do maior rival. Acredito em vitória bicolor por 2 a 0, mas o nível de entrosamento das equipes deve dar o tom da partida”, disse Caio.

“O Paysandu está bem estruturado e tem investido pesado em novas contratações. Mas, não sabemos até que ponto o Márcio Fernandes conseguiu trabalhar todos esses jogadores. Então, como as equipes estão no início da temporada, com pouco tempo de treino e a Tuna está investindo na base, acho que a Águia do Souza pode surpreender”, completou Aila.

Os elencos e técnicos também prometem ser diferenciais importantes, principalmente para o Paysandu, que este ano chega se preparando com foco principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Será um jogo interessante, pois são duas equipes com características diferentes. O Paysandu com um time cheio de novidades, mas que já possui uma espinha dorsal do ano passado, além de ter mantido o técnico Márcio Fernandes. A expectativa é com relação aos novos estrangeiros que chegaram ao clube, se conseguiram a regularização e o primeiro contato com o torcedor já em uma final. Por outro lado, a Tuna chega com a juventude, tanto em campo como fora dele com o técnico Ignácio Neto, que fez um bom trabalho na base da Lusa e ganha essa oportunidade no profissional. Acredito em um jogo equilibrado, tem o fator clássico”, opinou Fábio Will.

“Tem esse peso do elenco que está sendo montado para a Série B. Talvez seja um jogo truncado, com dois times ainda em formação, mas certamente o Paysandu vai para o confronto com o favoritismo que pode levá-lo ao primeiro título este ano”, finalizou Luiz Guilherme.

A partida entre Paysandu e Tuna Luso terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com e pela Rádio Liberal+.