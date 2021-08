Emprestado do Remo ao Ferroviário, Dioguinho é registrado no BID e já pode estrear

O atacante Dioguinho pode estrear pelo Ferroviário já neste final de semana. O contrato de empréstimo do jogador do Remo para o Ferrão foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite de quarta-feira (11).

(Reprodução/ BID - CBF)

Ou seja, ele está regularizado e, se o técnico Francisco Diá quiser, pode jogar contra o Santa Cruz, no domingo (15), às 18 horas, no Arruda, em Recife (PE). A partida é válida pela 12ª rodada da Série C.

Inclusive, Dioguinho está integrado ao elenco do Ferroviário desde terça-feira (10) e vem sendo bem aproveitado nos treinos. Ele pode ser uma novidade no jogo do time cearense.

Na 16ª rodada, Dioguinho ainda pode encontrar o maior rival do ex-clube. Nessa rodada, O Ferroviário enfrenta o Paysandu, na segunda-feira (13 de setembro), às 20 horas, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza (CE).

