Emprestado ao Ferroviário, contrato integral de Dioguinho com o Remo é publicado no BID

Emprestado ao Ferroviário-CE para disputar a Série C, o atacante Dioguinho teve o contrato integral com o Remo publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (10). A prorrogação chamou a atenção porque sempre foi informado que Dioguinho tinha contrato com o Remo até o final de 2022. No entanto, uma fonte informou que teve um erro no primeiro contrato publicado no BID, sendo válido por apenas um ano, ou seja, até dezembro de 2021. O clube fez a correção com o contrato valendo até o final de 2022 e multa rescisória próxima de R$ 2 milhões, por isso aparece como prorrogação.

(Reprodução/ BID - CBF)

Dioguinho já se encontra em Fortaleza (CE) para a realização de exames físicos e para a assinatura do contrato. Após esse procedimento, ele será anunciado oficialmente. Inclusive, até mudou o status do local onde joga em uma rede social, já se declarando atleta profissional do Ferroviário.

(Reprodução/ Instagram - Dioguinho)

Entenda

Dioguinho fez parte do elenco do Remo que conquistou o acesso para a Série B. Neste ano, ele atuou em 28 jogos e marcou seis gols, sendo o vice-artilheiro do clube.

Tinha tudo para continuar com o bom rendimento. Mas foi afastado na véspera da partida contra o CSA-AL por causa de imagens dele em diferentes localidades do Pará. Dioguinho ainda foi multado em 40% do salário e o Remo começou a negociar o empréstimo do jogador.