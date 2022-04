Bolsonaro fala sobre futebol, cita Remo e Paysandu e revela por qual clube torce no Pará; vídeo

O presidente da República Jair Bolsonaro participou de uma entrevista exclusiva com O Liberal falou sobre sua expectativa para a reeleição e todos os aspectos políticos que rondam seus quatro anos à frente do país. Em entrevista ao jornalista Abner Luiz e ao diretor de Conteúdo de O Liberal, Daniel Nardin, o presidente também comentou sua relação com o futebol.

Assista à entrevista completa de Bolsonaro:

De acordo com os palpites do presidente, o Verdão pode assumir novo protagonismo no futebol, brasileiro. "Possivelmente seremos tricampeões da Libertadores com o Palmeiras", revelou. Quando questionado sobre a rivalidade entre Remo e Paysandu, Bolsonaro não quis alimentar o famoso clássico e disparou. "Nem Remo e nem Paysandu, não vou arranjar encrenca com nenhuma das grandes torcidas do Pará", ironizou. Então, o jornalista Abner Luiz sugeriu que Bolsonaro torcesse para a Tuna Luso, sendo completado por ele, "Pronto, serei Tuna", brincou.

