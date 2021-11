Bolsonaro declara torcida para final da Libertadores: 'somos todos Flamengo'

Às vésperas da final entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores 2021, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, aproveitou para declarar seu apoio à equipe carioca na decisão deste sábado (27). Em pronunciamento na Vila Militar, no Rio de Janeiro, Bolsonaro também relembrou torcida pelos Rubro-negros na conquista de 2019.

- Assim como falei em 2019 e deu certo: amanhã somos todos Flamengo! - declarou Bolsonaro ontem.

Além do Flamengo, contudo, o Presidente já vestiu a camisa de diversos clubes brasileiros, incluindo a do Palmeiras e de rivais do Rubro-negro como o Botafogo e o Vasco da Gama.