Em clássico santareno, São Francisco leva melhor sobre São Raimundo e avança na Segundinha; veja

Com atraso de cerca de meia hora, São Francisco e São Raimundo fizeram um jogo bastante disputado, com bons lances e a vitória do São Francisco, pelo placar de 2 a 1. Os dois times decidiram uma vaga nas quartas de finais do Campeonato Paraense da segunda divisão. No placar agregado, o Leão Santareno venceu por 3 a 2.

A partida foi realizada no campo do Ceju, em Belém, e teve cerca de 30 minutos de atraso. Em campo, os dois times partiram para o ataque para tirar a diferença do primeiro jogo, empatado em 1 a 1. Entretanto, as investidas continham alguns erros de finalização, que não permitiram aos dois times maior mobilidade, exceto aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Riquelme aproveitou uma falha da defesa do São Raimundo para sair na entrada da área e abrir o placar em favor do São Francisco.

O jogo ainda teve uma paralisação para que os jogadores pudessem se hidratar, devido ao forte calor que fez na manhã desta quinta. Na volta do primeiro intervalo, os times adotaram outra postura, principalmente do lado da Pantera, que passou a atacar usando os contra-ataques, até garantir um escanteio aos 45 da etapa inicial.

Juninho Silva foi para a cobrança, que desviou na defesa, bateu e voltou na área, até o ajuste de Kaique, na entrada da pequena área e o arremate certeiro de Juninho, para empatar o jogo. O placar equilibrado do primeiro tempo deixou os times acesos por mais 45 minutos, que decidia o futuro na competição.

Após o intervalo, o São Francisco voltou disposto a garantir a vaga e sufocou nos minutos iniciais. Aos oito, veio um lançamento que colocaria novamente o Leão Santareno na frente. Depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou na entrada da grande área e foi devolvida na pequena área do São Raimundo, para o desvio de Vanderlan, deixando o time na frente e garantindo a vitória por 2 a 1.

Com o placar, o São Francisco avança na competição e aguarda o término da segunda rodada das oitavas de finais para conhecer o próximo adversário na reta final da Segunda Divisão do Campeonato Paraense.