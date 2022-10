Partida entre Parauapebas e Esmac é suspensa após suposta escalação irregular de Lukinhas

O confronto entre Parauapebas e Esmac, marcado para a tarde desta quinta-feira, em Belém, foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA), após a corte alegar uma suposta irregularidade na escalação do meia-atacante Lukinhas, do Parauapebas. A partida vale vaga nas quartas de finais da Série B do Campeonato Paraense.

De acordo com a decisão da corte esportiva estadual, caso fique comprovado que o atleta estava irregular, o Parauapebas pode ter a “perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória”, além de uma multa que varia entre R$ 100 e R$ 100 mil, conforme o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Conforme o noticiado, o tribunal acatou a denúncia sobre a irregularidade do atleta, que não cumpriu suspensão de quatro jogos. Todavia, por meio de seus representantes jurídicos, no dia 30 de agosto o jogador alegou que a pena teria sido convertida em doação de cestas básicas e doação de sangue.

SAIBA MAIS



No entanto, o próprio jogador, que na época não estava no Parauapebas, não apresentou provas de que havia cumprido a pena, e o documento do TJD-PA confirma que Lukinhas seguiu treinando e jogando normalmente. Para a Procuradoria da 2ª Comissão Disciplinar do TJD, ficou comprovado o descumprimento do artigo 233 do CBJD.

O primeiro jogo entre as equipes aconteceu no dia 29 de setembro, no estádio Abelardo Conduru, em Icoaraci. Na ocasião, a Esmac venceu por 2 a 1 e entraria em campo pelo empate, para avançar na competição estadual. A pena imposta ao atleta deriva de sua passagem pela Tuna Luso, em 2021.

Parauapebas se defende

De acordo com o clube, a decisão que suspende a partida deve ser revista, após recurso protocolado pelo Parauapebas. De acordo com os advogados do clube, houve um equívoco por parte do presidente do TJD-PA, Jeff Launder, haja vista que Lukinhas teria cumprido a pena social, porém o laudo médico não teria sido aceito pela corte.

"Dentro do prazo foi juntada as três cestas básicas e a sobre a doação de sangue foi gerado um laudo médico pelo doutor José Silveira, especialista em homoterapia, que falou que ele não poderia doar por ter feito tatuagem num prazo inferior há 12 meses. O presidente recebeu e mandou um ofício para o médico querendo saber se o laudo era verdadeiro mesmo. Como sabemos que teve a consulta, acreditamos que estaria resolvido a situação. Mas de repente ele deu uma decisão dizendo que não aceitava porque deveria ser do Hemopa. Para conseguir um laudo lá seria difícil. Fizemos a consulta com o médico justamente por causa disso”, explica o advogado do clube, Renan Pinheiro.