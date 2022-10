Vila Rica e Atlético-PA se classificam às quartas de final da Segundinha; veja resultados

A Série B do Campeonato Paraense, a Segundinha, conheceu os dois primeiros classificados às quartas de final. Em partidas disputadas pela manhã e pela tarde nesta quarta-feira (5), Atlético-PA e Vila Rica avançaram à próxima etapa da competição. O torneio continua nesta quinta (6), com mais seis duelos.

Atlético-PA se classifica

Confirmando o favoritismo, o Atlético-PA repetiu o placar do jogo de ida e venceu o União Paraense por 2 a 1, no estádio Rosenão, em Parauapebas. Na primeira fase do torneio, a equipe classificada havia ficado em segundo no Grupo D.

No duelo desta quarta (5), Bolt abriu o placar para o time de Benevides, aos três minutos do primeiro tempo. O CAP chegou ao empate aos 18 minutos da etapa final, com Biro. No entanto, Cássio marcou aos 38 minutos e decretou a vitória do Atlético-PA.

Vila Rica está nas quartas

Foi no Sufoco, mas o Vila Rica é um dos classificados às quartas de final da Segundinha. Em partida disputada na manhã desta quarta (5) no CEJU, o Tiradentes, oponente do Vila, venceu por 3 a 1. Como o placar no jogo de ida foi 2 a 0 para o Cachorro Doido, a decisão foi para as penalidades. Na disputa, a equipe do bairro da Pedreira, em Belém, venceu por 5 a 4 e avançou no torneio.

O grande destaque da cobrança de pênaltis foi o goleiro Matheus Saldanha, do Vila Rica. Ele defendeu duas cobranças e colocou o Cachorro Doido na sequência da competição.

Próximos jogos

A agenda será cheia nesta quinta-feira (6) para saber os demais classificados às quartas da Segundinha. Seis jogos agitam a rodada, em partidas disputadas em Belém e no interior do Pará. Veja os duelos: