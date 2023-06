Em boa fase, Tuna Luso e Águia de Marabá duelam neste domingo, no Souza, pela Série D

Tuna Luso e Águia de Marabá se enfrentam na tarde deste domingo (4), a partir das 15h, no Estádio do Souza, em Belém. O confronto é válido pela 5ª rodada da Série D do Brasileiro e coloca em disputa a liderança do Grupo A1 da Quarta Divisão.

A partida promete fortes emoções às torcidas. Isso porque as duas equipes vivem um bom momento na temporada. Enquanto o Azulão passa por estado de êxtase pelo recém-conquistado título do Parazão 2023, a Lusa começa a se encaixar após a mudança de comando na comissão técnica - já são três jogos de invencibilidade.

Águia em pleno voo

Vivendo a sua melhor fase em anos, o Águia de Marabá ainda celebra o título estadual conquistado sobre o Remo, o primeiro da história do clube. O desempenho em 2023 ainda inclui as eliminações de Botafogo-PB e Goiás da Copa do Brasil e do Paysandu no estadual - um retrospecto de 12 vitórias, 4 empates e 6 derrotas somando todas as competições de 2023.

O resultado disso é a liderança da Série D, com 9 pontos em quatro partidas. A única derrota no Brasileiro, para o São Raimundo-RR, ocorreu em um momento que titulares foram poupados visando o jogo de ida da final do Parazão. Agora, o técnico Mathaus Sodré não tem mais outra preocupação que não seja a corrida pelo acesso à Série C, competição que o Azulão está fora desde 2015.

Tuna entrando nos trilhos

Depois da estreia com derrota contra o Trem-AP, a Tuna Luso encaixou duas vitórias e um empate, que alçaram a Águia Guerreira da lanterna para a 4ª posição do Grupo A1. É o trabalho do técnico Júlio César Nunes tomando forma. Contratado cerca de uma semana antes do começo do Brasileiro, ele teve o desafio de acelerar o processo de entrosamento de 12 atletas contratados às vésperas da primeira rodada.

O desempenho da Lusa tem crescido a cada rodada. Primeiro com o triunfo sobre o Nacional-AM, por 2 a 1, no Souza. Depois, mais quatro pontos em duas partidas longe de casa: vitória sobre São Francisco-AC (1 a 0) e empate em 1 a 1 com o Humaitá-AC, ambos no Acre. Com 7 pontos conquistados, os cruzmaltinos podem alcançar a ponta da tabela caso vençam o rival paraense e o Nacional-AM só empate com o São Raimundo-RR no jogo das 16h deste domingo.

Ingressos para Tuna x Águia

As entradas para o jogo de hoje no Estádio Francisco Vasques, o Souza, estão à venda desde a última quinta-feira. A inteira custa R$ 25, mas sócios adimplentes da Tuna pagam R$ 20. A meia-entrada é R$ 12,50. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Tuna, na Avenida Almirante Barroso, 4110.