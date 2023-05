Série D: na zona de classificação, Tuna promove feijoada para ajudar na despesa do futebol

A Tuna Luso está na terceira posição no Grupo 1 da Série D, dentro da zona de classificação para a próxima fase da competição nacional, porém, a Lusa refez seu planejamento para a competição e busca arrecadar valores para as despesas e logísticas de viagens através de eventos na Sede do clube. Uma feijoada foi lançada pela diretoria da Lusa e espera a arrecadação de mais de R$20. A informação foi confirmada por Marcos Moraes de Lima, ex-presidente da Tuna e atualmente pelo secretário do Condel da Águia Guerreira.

O evento está marcado para o dia 24 de junho, a partir das 11h, na Sede da Tuna, na Avenida Almirante Barroso, em Belém. A feijoada contará com sorteio de uma TV Smart 32 polegadas, além air fryer e mais prêmio-surpresa. O evento terá música ao vivo e cumbuca personalizada da Tuna. Para Marcos Moraes de Lima, o planejamento segue, sem problemas de salários atrasados, porém, frisa dificuldades da Lusa nesses custos de jogos fora de casa.

“Foi feito um planejamento através do conselheiro, presidente do Condel e diretoria, o Eder Pisco assumiu o departamento de futebol e foi feito um planejamento para a Série D. Definimos com Eder e diretoria executiva o que seria gasto nesse período, com patrocínios para ajudar de conquistar o acesso. Foi tudo planejado, estamos trabalhando com a meta de arrecadação de R$20 mil para ajudar nessas despesas de viagens, logísticas”, disse

VEJA MAIS

Cartelas da feijoada estão disponíveis (Divulgação / Tuna)

Com mais de 50% das cartelas já vendidas no valor de R$100 cada, Marcos Moraes de Lima planeja outras ações ao lado de Eder Pisco e Geraldo Von. O secretário do Condel afirmou que é necessário manter as ações, além de trazer o torcedor para perto da Tuna.

“Graças a Deus está tudo em dia e o que queremos é ajudar nas despesas de viagens, logísticas, buscando publicidade, patrocínios, pois é um gasto cada jogo e não faltar nada aos atletas, pensamos em classificação e por isso planejamos outras ações”, falou, Marcos Moraes de Lima.

O torcedor da Tuna que queira ajudar a Lusa comprando uma cartela da feijoada, pode adquirir na Sede da Lusa, na Avenida Almirante Barroso, ou pelo telefone (91) 98282-6839, falar com marcos Moraes de Lima.