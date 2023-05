Série D: Fora de casa, Tuna Luso empata no fim com o Humaitá

A Tuna Luso buscou um empate já no final contra o Humaitá, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na noite deste sábado (27), no Florestão, em Rio Branco (AC). Aldair marcou para o time da casa, mas Enzo empatou.

A partida

A Tuna começou melhor a partida, mas pecou nas finalizações. Principalmente, parou na trave. Primeiro com Lukinhas, depois com Edrean. Como quem não faz leva, nos acréscimos do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti para o Humaitá. Aldair cobrou e abriu o marcador.

A Lusa manteve a maior posse de bola e buscou o empate, mas continuou sem ser efetiva pela maior parte do segundo. Porém, já próximo dos 40 minutos da etapa final, Enzo aproveitou um bate rebate na área e empatou o placar.

Próximo desafio

A Lusa volta a campo no próximo fim de semana, em um duelo de paraenses. No domingo (4), às 15h, no Souza, a Tuna Luso recebe o Águia de Marabá, atual campeão paraense, pela quinta rodada da Série D. As equipes são candidatas a avançar no grupo A1 para a segunda fase.