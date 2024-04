Esposa de atacante do Fluminense termina relação após festa em concentração do time

A influenciadora Viviane Barros, esposa do atacante do Fluminense John Kennedy, decidiu pôr fim ao relacionamento quase dois meses após a reconciliação do casal. O motivo seria uma festa na qual o atacante teria participado, ao lado dos jogadores Kauã Elias, Arthur e Alexsander, no hotel onde a equipe do time carioca estava concentrada antes da partida contra o Vasco, no sábado passado (20/04).

Em um comunicado oficial emitido na última terça-feira (23/04), o Fluminense informou que os quatro jogadores foram suspensos das próximas duas partidas por “atos de indisciplina” cometidos na concentração.

“Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco e não viajarão para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo”, disse a nota.

VEJA MAIS

Segundo informações obtidas pelo GE, os atletas teriam convidado mulheres e organizado uma festa no hotel, o que perturbou outros hóspedes que fizeram reclamações a respeito da movimentação.

Após o anúncio oficial da suspensão dos jogadores, a ex-mulher de John Kennedy postou uma frase nas redes sociais que aponta o fim da relação.

“Palavras se vão, mas cicatrizes ficam como testemunhas silenciosas do que foi dito”, publicou Viviane.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)