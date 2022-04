Eleições FPF: Gluck Paul concorda com suspensão e dispara contra presidência: 'querem dinheiro da federação'

O candidato à presidência da Federação Paraense de Futebol (FPF) e ex-presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, se pronunciou sobre a decisão judicial que suspendeu as eleições para escolha do novo comandante do futebol no estado. Segundo ele, a decisão da Justiça do Pará foi acertada, já que a atual gestão da FPF realizou uma "série de delitos" na composição do pleito.

VEJA MAIS:

"A eleição que vivemos hoje é uma retomada do processo eleitoral antigo, de 2021. A atual gestão sabia dos vícios do primeiro pleito, mas continuou errando de forma deliberada. Uma decisão liminar foi descumprida e, por conta disso, o pleito deve ser paralisado", afirmou.

Além de concordar com a decisão do desembargador, Gluck Paul fez críticas severas à atual gestão da FPF e à presidente Graciete Maués. Segundo ele, toda a cúpula da Federação erra de propósito na composição das eleições para se manter no cargo por mais tempo.

"Na visão da Justiça, a atual presidência não está fazendo o trabalho direito e eu concordo com isso. Quem mais paga por isso são os filiados. Com esse erro de agora, a presidência ganhou mais um mês de trabalho e salário. A impressão que eu tenho é que eles erram de propósito pra continuar lá ganhando dinheiro da Federação", disse Gluck Paul.

Em relação às acusações, o Núcleo de Esportes de O Liberal tenta contato com a presidente interina da FPF, Graciete Maués, em busca de um posicionamento.

Sobre a ausência do seu nome como parte agravante do processo acolhido pela Justiça, o Ricardo disse que entrou na ação como um "terceiro interessado".

"Quem recorre neste caso são os filiados. São tantas situações jurídicas que nem sei de cabeça. Esta decisão de hoje, acho que entramos com uma ação. Apesar disso, fico extremamente revoltado com tudo isso. A FPF vive em um universo paralelo", lamentou.