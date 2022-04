Inscrições de chapas para eleições na FPF têm novo capítulo e uma chapa inscrita; vídeo

Um novo capítulo das eleições para escolha do presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) surgiu, depois do encerramento do prazo para as inscrições das chapas. Conforme o regimento do pleito, o prazo que se encerra no próximo dia 10, não sofreu qualquer alteração por parte da entidade, determinando o encerramento da etapa eleitoral às 18h desta sexta-feira, haja vista que dia 10 cai no domingo.

Ao final, das três chapas que fazem campanha para o cargo, apenas uma, liderada pelo ex-presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, apresentou inscrição. O candidato, reunido a seus coligados, gravou um vídeo que foi reproduzido nas redes sociais, onde mostra o local de inscrição após o encerramento, bem como o site da FPF, onde não consta aviso atual sobre as eleições.

Entre outras palavras, o candidato diz que “Até o momento, nenhuma informação de prorrogação das eleições foi publicada no site da Federação, portanto, nossa chapa se inscreveu dentro de todas as condições de informação. Qualquer movimento diferente desse agora, prorrogação ou abertura de prazo será entendida como um beneficiamento das regras para uma chapa opositora”, assegura Gluck Paul.

“Senhores, como o prazo de inscrição de Chapas encerra 10 dias antes da eleição, e essa data será dia 10/04, um domingo, e a Federação até as 18:00 horas não publicou em seu site nenhum documento ampliando o expediente do protocolo da entidade para o final de semana (sábado, dia 09, e domingo, dia 10 de abril), podemos afirma que a Chapa “Unidos para mudar” foi a única a se inscrever para a eleição do dia 20/04/2022”, encerra.

Além de Gluck Paul, o ex-presidente Adélcio Torres e o Paulo Romano, ex-aliado de Adélcio, também fazem campanha pela presidência da Casa do Futebol.

FPF amplia prazo de inscrições

O imbróglio não parou por ai. Depois das 18 horas, o que de acordo com a chapa “Unidos para mudar”, encerraria as inscrições. No entanto, no próprio site da FPF, foi publicada uma nova Ata, onde a Comissão Eleitoral da FPF estende o prazo até a próxima segunda-feira (11). Gluck Paul então gravou outro vídeo, onde diz confirmar suas suspeitas de “favorecimento”.

“Isso é uma alteração das regras do jogo, no meio do jogo, que só tem um objetivo, beneficiar a chapa adversária, que agora terá o final de semana livre para fazer as inscrições, fora do prazo. Fizemos uma ata notorial do site da federação sem a publicação. Essa publicação pode ser alvo de perícia e se comprovar que foi publicada após as 18 horas. Repito, está totalmente irregular qualquer inscrição a partir de agora, bem como nossa chapa foi a única a se inscrever”, encerra.

A reportagem procurou a presidente interina da Federação Paraense de Futebol, Graciete Maués, bem como a Comissão Eleitoral, mas não obteve retorno até o fechamento.