Comissão Eleitoral da FPF divulga nova lista de aptos ao voto nas eleições do próximo dia 20

A Comissão Eleitoral da Federação Paraense de Futebol (FPF) se reuniu, na última terça-feira (5), para deliberar os recursos impetrados pelas chapas que ficaram de fora da penúltima lista de votantes nas eleições para escolha do novo presidente da entidade, com mandato pelos próximos quatro anos.

O colégio eleitoral, que inicialmente continha 127 aptos, foi reduzido para 79. No entanto, o Ministério Público pediu o restabelecimento integral do colegiado, até que todos os recursos fossem julgados, o que ocorreu no encontro desta terça-feira. Assim, uma nova relação de votantes foi divulgada, saindo dos 79 aptos para 80.

Um dos argumentos expostos pela Comissão Eleitoral em relação ao alegado pelas ligas excluídas, de que o prazo de impugnação de 72 (setenta e duas) horas do art.1º, §1º da Resolução Eleitoral nº 001/2022 "não se coaduna com o Estatuto da FPF, sob pena de nulidade de todo o processo eleitoral", foi de que a denúncia não procede, “na medida em que as mesmas apresentaram impugnação no prazo concedido a desaguar na inarredável conclusão de que o interregno para impugnação foi suficiente e bastante razoável, não havendo impropriedade e nem qualquer nulidade na aludida Resolução Eleitoral”.

Diante do exposto, a Comissão Eleitoral da FPF apresenta nova lista com todas as 80 ligas aptas ao voto nas eleições, que estão marcadas para o próximo dia 20, na sede da entidade. Concorrem ao pleito três chapas, uma da situação, encabeçada pelo ex-presidente Adelcio Torres, outra ligada a Pau,o Romano, e outra da oposição, com Ricardo Gluck Paul na ponta.

As eleições para escolha do novo presidente estavam marcadas originalmente para o dia 28 de dezembro, mas o pleito foi adiado graças a uma liminar concedida pelo TJE-PA, para investigar supostas irregularidades na convocação da eleição e inscrição das chapas. Nesse intervalo, a FPF passou a ser presidida interinamente por Graciete Maués, responsável pelo pleito.

No dia 18 de março, a Comissão Eleitoral divulgou nova listagem, com a redução para 79 aptos ao voto, seguida de perto por uma ação civil pública movida pelo MP, determinando o restabelecimento total, ou seja, os 127. A ação também pedia o fim dos repasses financeiros oriundos do Estado do Pará, Banpará e Funtelpa, que nos últimos 12 anos, somaram cerca de R $36 milhões.

Veja os clubes e ligas com direito a voto:

PROFISSIONAIS:

Águia de Marabá Futebol Clube Associação Atlética Tiradentes Carajás Esporte Clube Clube do Remo Paraense Sport Club Paysandu Sport Club Pedreira Esporte Clube Pinheirense Esporte Clube Santa Rosa Esporte Clube São Francisco Futebol Clube Sociedade Esportiva Caeté Sport Club Itupiranga Sporting Fonte Nova Ltda, União Paraense Futebol Clube (4 (quatro) votos cada uma); Cametá Sport Clube Castanhal Sport Clube Clube Atlético Vila Rica Gavião Kyikatejê Futebol Clube Parauapebas Futebol Clube São Raimundo Esporte Clube Sport Clube Belém Tapajós Futebol Clube Tuna Luso Brasileira Vênus Atlético Clube (3 (três) votos cada uma) Atlético Clube Izabelense Sociedade Desportiva Paraense Sport Real Futebol Clube Ltda. (2 (dois) votos cada uma); Bragantino Clube do Pará Capitão Poço Futebol Clube Clube Atlético Paraense Independente Atlético Clube de Tucuruí Paragominas Futebol Clube (1 (um) voto cada uma);

NÃO PROFISSIONAIS:

Associação Atlética e Cultural Cabanos, Associação Atlética Esmac Ananindeua Associação Beneficente e Educativa Castelo dos Sonhos Associação Escolinha de Futebol Meninos de Ouro Atlético Barbarense Esporte Clube Clube Atlético Craques do Futuro Clube Atlético Cruz Azul Comercial Esporte Clube Esporte Clube Trabalhista Independente Clube do Pará Real Naval Esporte Clube Real União Sport Club Sacramenta Esporte Clube Beneficente Santa Maria Futebol Clube Sport Clube Brasil Vila Rica Sport Clube (1 (um) voto cada uma);



LIGAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS: