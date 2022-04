Adelcio Torres desiste e eleição da FPF será disputada entre Ricardo Gluck Paul x Paulo Romano

Após quatro meses a Federação Paraense de Futebol (FPF) conheceu os seus candidatos para a eleição. A definição ocorreu no sábado (9), após o candidato Paulo Romano inscrever a sua chapa na Sede da FPF, no bairro do Guamá, em Belém. Ele irá concorrer com Ricardo Gluck Paul, que teve a sua chapa inscrita na última sexta-feira (8). Já o candidato Adelcio Torres, desistiu e seus vices farão parte do pleito ao lado de Paulo Romano.

Tudo definido para a eleição da FPF no dia 20 de abril, no Pará Clube, em Belém. De um lado Ricardo Gluck Paul, tendo como vices Ricardo Oliveira, que preside a Associação de Ligas Desportivas do Pará, além de Reginaldo Souza. Do outro lado Paulo Romano, que contará como vices Ana Bororó e Mário Ferreira. Em disputa o poder do futebol paraense até o fim da temporada 2026.

Novo capítulo

As inscrições das chapas foi marcada por polêmica. Ricardo Gluck Paul realizou a inscrição na sexta (8), na FPF e fez um vídeo, mostrando o site da instituição que comanda o futebol paraense informando que a Federação não tinha prorrogado o prazo de inscrições, já que o dia 10 cairia em um domingo, dia em que a FPF não abre e afirmou que seria aclamado, por ser o único candidato inscrito e que qualquer outra candidatura seria “mudanças na regra do jogo”.

Horas depois a FPF divulgou uma ata em que a Comissão eleitoral da FPF estendia o prazo até segunda-feira (11). No sábado (9), o Tribunal de Justiça do Pará deferiu o pedido de Paulo Romano e a FPF teve que abrir as portas no sábado (9) e no domingo (10) para receber inscrições de novas chapas, que foi feita apenas por Paulo Romano.

Em meio a adiamentos, presidente interina, mudanças no edital, justiça, desligamentos de ligas e clubes, além de questionamentos do Ministério Público, a eleição da FPF deve ocorrer sem mais problemas.

Relembre o caso

No dia 27 de dezembro de 2021, a justiça atendeu o pedido de algumas ligas, moveram ações contra o edital publicado pela FPF, apontando irregularidades no processo e também da chapa de Paulo Romano. O ano terminou e Adelcio Torres continuou no cargo, mesmo com tendo terminado no último dia de 2021, tudo isso com aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que autorizava a permanência dele no cargo, mas tudo mudou, quando se aproximou o Parazão. Graciete Maués, então presidente da Tuna, assumiu o cargo, após desistência de Adelcio Torres, por ser a presidente do clube mais antigo filiado à FPF.

Mas a chegada de Graciete Maués ao poder da FPF, não agilizou o pleito, tendo perdido um dos prazos estipulados pela própria Federação, alegando problemas para formar a comissão eleitoral, gerando críticas de todos os lados. Em 18 de março foi publicado no Jornal Amazônia, o edital da eleição, marcadas para o dia 20 de abril, no Pará Clube.