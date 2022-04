Eleições da FPF: TJPA determina que Federação faça expediente extraordinário neste fim de semana

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) determinou que a Federação Paraense de Futebol (FPF) faça expediente extraordinário neste sábado (9) e domingo (10). De acordo com a Justiça, a entidade deve funcionar nestas duas datas entre as 14h e 18h. O objetivo da decisão é permitir a inscrição de novas chapas interessadas em concorrer ao cargo de presidente da federação.

Segundo a Justiça, a decisão atendeu ao pedido de tutela de urgência expedido por Paulo Romano, candidato à presidência da Federação. Na solicitação feita ao TJPA, Romano alega que o prazo de inscrições de novas chapas termina dia 10 de abril, um domingo, data que o setor administrativo da FPF não funciona.

No pedido feito à Justiça, Romano alega que, devido aos horários reduzidos da Federação, todos os candidatos seriam obrigados a protocolar inscrições até sexta-feira (8). Ainda de acordo com ele, isso reduziria o prazo previsto no edital.

De acordo com o TJPA, a diminuição no tempo de inscrição poderia causar um "dano irreparável". Por conta disso, a Justiça exigiu que a Federação realizasse um expediente extraordinário, com objetivo de realizar a regularização de novas chapas. Caso a medida não seja cumprida, o TJ estipulou uma multa diária de R$ 5 mil.

Federação Paraense de Futebol (FPF)

Na ata de reunião comissão eleitoral, realizada no dia 31 de março de 2022, com a presença do presidente da mesma, Antonio Candido Barra Monteiro de Britto, vice, Marcelo Lima Lavareda da Graça, e o secretário, Daniel Rodrigues Cruz, foi atestado que já era esperado que fosse haver este problema nas datas. Por isso, foi decidido por estender o prazo para inscrições até segunda-feira - dia 11 de abril.