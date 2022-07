É hoje! Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de finais da Copa do Brasil 2022

A Copa do Brasil 2022 define hoje os confrontos das quartas de finais. Oito clubes estão na disputa do título da competição mais democrática do futebol brasileiro. Os jogos serão definidos através de sorteio, que será realizado na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 13h30.

O sorteio definirá, além dos confrontos, o chaveamento e os mandos de campo das decisões. Ele ocorrerá em formato livre, sem potes, com isso poderemos ter clássicos estaduais como Flamengo x Fluminense e Corinthians x São Paulo. As ordens das equipes sorteadas definem também o mando de campo. Os jogos de ida irão ocorrer no dia 27 e 28 de julho e os de volta nos dias 17 e 18 de agosto.

Veja os clubes que estão nas quartas de finais da Copa do Brasil

Corinthians-SP, Flamengo-SP, São Paulo-SP, Fluminense-RJ, América-MG, Atlhetico Paranaense, Fortaleza e Atlético-GO. Todas as equipes disputam a Série A do Brasileirão.