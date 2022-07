Definidos os oito clubes que disputarão as quartas da Copa do Brasil; sorteio é na próxima terça

Após clássicos estaduais e muita rivalidade, a Copa do Brasil 2022 definiu os seus representantes nas quartas de finais. Oito clubes passaram de fase e as últimas vagas foram preenchidas pelo América-MG, que voltou a vencer o Botafogo-RJ, dessa vez no Rio de Janeiro (RJ), por 2 a 0 e o São Paulo, que perdeu para o Palmeiras no tempo normal por 2 a 1, mas garantiu a vaga na disputa dos pênaltis. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), já marcou a data do sorteio, que será na próxima terça-feira (19), às 13h30, na Sede da instituição.

O sorteio será de forma livre, sem potes pré-definidos. A ordem dos clubes sorteados definirão os mandos de campo das partidas. As datas dos jogos já foram divulgadas pela CBF, com os confrontos de ida ocorrendo nos dias 27 e 28 de julho, já as partidas de volta serão disputadas nos dias 17 e 18 de agosto.

Veja os clubes classificados

América-MG (eliminou o Botafogo-RJ)

Athletico Paranaense (eliminou o Bahia-BA)

Atlético-GO (eliminou o Goiás-GO)

Corinthians-SP (eliminou o Santos-SP)

Flamengo-RJ (eliminou o Atlético-MG)

Fluminense-RJ (eliminou o Cruzeiro-MG)

Fortaleza-CE (eliminou o Ceará-CE)

São Paulo-SP (eliminou o Palmeiras-SP).