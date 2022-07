Nos pênaltis, São Paulo elimina o Palmeiras no Allianz Parque e avança às quartas da Copa do Brasil

O São Paulo eliminou o Palmeiras em pleno Allianz Parque e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. O Verdão ainda derrotou o rival por 2 a 1, no tempo normal - Piquerez e Rafael Veiga para o alviverde, enquanto Luciano descontou para o Tricolor - e levou a partida para os pênaltis. O time do Morumbi venceu por 4 a 3 e se classificou.

Verdão pulveriza vantagem tricolor em 12 minutos

O jogo começou como era esperado, ou seja, com o Palmeiras pressionando e o São Paulo se segurando na defesa. Com sete minutos, o Alviverde já havia chegado na área do rival pelo menos umas quatro vezes, na quarta, em cobrança de escanteio, Zé Rafael desviou no primeiro pau, mas Murilo não acertou o alvo de cabeça na segunda trava. O gol palmeirense, porém, estava amadurecendo.

Acuado, o Tricolor não conseguia respirar e viu sua rede ser balançada pela primeira vez aos nove minutos, quando Scarpa fez boa jogada com Veron, que cruzou para trás e Piquerez, sozinho, completou para o gol. Não deu tempo nem de respirar, e aos 12' Dudu avançou pela esquerda e cruzou para Veiga, que entrou na área e bateu para o gol para fazer 2 a 0 para o Verdão logo no início.

Com a vantagem para o seu lado, o Palmeiras recuou as suas linhas e passou a jogar com praticamente cinco jogadores na defesa, sendo Scarpa um lateral-direito e Marcos Rocha um zagueiro. Dessa forma, o São Paulo passou a crescer no jogo. Aos 17', Calleri brigou na área e conseguiu finalizar, mas o chute saiu fraco, fácil para Weverton pegar.

O Tricolor tentava ficar mais com a bola e se aproveitava de alguns erros do Alviverde, que já não tinha o mesmo ímpeto do início. Aos 32', Calleri teve outra chance após cruzamento de Igor Vinícius, dessa vez a bola foi perto. Aos 39', o Verdão respondeu com um passe de Veiga para Veron, cara a cara com Jandrei, mas o goleiro foi melhor. Assim, o primeiro tempo terminou com 2 a 0 e vantagem verde.

Veiga perde pênalti, Luciano não desperdiça e jogo vai aos pênaltis

Para a segunda etapa, Rogério Ceni tirou Patrick e colocou Luciano em campo. E a primeira chance foi do próprio São Paulo, com Welington, que arriscou chute de fora da área e exigiu defesa de Weverton para escanteio. O Palmeiras, por sua vez, trabalhava nos contra-ataques, e quase Veron marca aos 15', mas Gabriel Neves salvou quase em cima da linha o que seria o terceiro alviverde.

No lance seguinte, a bola sobrou para Dudu após cobrança de escanteio e o camisa 7 chutou, mas Calleri colocou a mão na bola no meio do caminho e o árbitro marcou pênalti com a ajuda do VAR. Na cobrança, Veiga chutou por cima do gol, desperdiçando sua segunda cobrança seguida pelo Verdão. Pouco depois, Calleri foi puxado na área e novamente o VAR auxiliou na marcação de um pênalti, agora para o São Paulo. Na cobrança, Luciano converteu para o 2 a 1.

Dali em diante, o jogo tomou moldes de xadrez, com os dois times tentando encaixar suas jogadas de forma precisa, evitando erros. Aos 35', Calleri conseguiu se livrar da marcação, mas não pôde finalizar como queria. Pouco depois, Dudu avançou livre pela esquerda, entrou na área e tentou bater cruzando, mas Jandrei defendeu.

Aos 37', Scarpa recebeu na direita, entrou na área e bateu com a perna direita, que não é a boa, mas exigiu grande defesa de Jandrei. Ambos os técnicos fizeram alterações perto dos 40 minutos. Enquanto o São Paulo parecia satisfeito com os pênaltis, o Palmeiras queria o terceiro, mas não conseguiu criar para isso. Dessa forma, a segunda etapa terminou e o jogo foi para as penalidades.

Pênaltis

Nas cobranças de pênalti, Raphael Veiga bateu o primeiro e Jandrei pegou. Em seguida, Weverton defendeu a batida de Luciano. Gustavo Gómez e Piquerez marcaram para o Verdão, depois Calleri, Nikão e Igor Vinícius fizeram para o São Paulo. Na quinta cobrança, Wesley bateu mal e Jandrei pegou, Igor Gomes, porém, marcou e classificou o Tricolor para as quartas de final da Copa do Brasil.

E agora?

Com a vitória nos pênaltis, o São Paulo avança para as quartas de final da Copa do Brasil, cujo sorteio dos confrontos acontece no dia 19 de julho. O Palmeiras, eliminado, volta as suas atenções para o Brasileirão, em que enfrenta o Cuiabá, na próxima segunda-feira, ás 20h, no Allianz Parque. Já o Tricolor recebe o Fluminense, no domingo, às 16h, no Morumbi. Ambos pela 17ª rodada.