Copa do Brasil: Botafogo perde de novo e é eliminado; América avança às quartas de final

O América-MG venceu, novamente, o Botafogo na noite desta quinta-feira, por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Felipe Azevedo e Pedrinho fizeram os gols. No placar agregado, a vantagem foi ampla: 5 a 0 para os mineiros.O Coelho aguarda o sorteio para definir quem será o adversário na próxima fase da competição.