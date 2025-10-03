Do acaso à vocação: o educador físico que encontrou sua paixão em ensinar futebol para crianças No Dia Mundial do Professor, celebrado hoje, histórias como a de Thiago Sena ajudam a entender por que, para muitas crianças, o “professor” ou simplesmente “Tio” é mais do que alguém que ensina técnicas O Liberal 03.10.25 20h02 Thiago e seus alunos, diariamente um aprendizado, de todos os lados (Arquivo Pessoal) No Dia Mundial do Professor, celebrado hoje, histórias como a de Thiago Sena ajudam a entender por que, para muitas crianças, o “professor” ou simplesmente “Tio” é mais do que alguém que ensina técnicas. É uma figura que participa silenciosamente da formação de valores, da convivência e do corpo em desenvolvimento. Thiago, 33 anos, comanda uma escolinha de futebol na movimentada avenida Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas, em Belém. Ali, cerca de 50 crianças e adolescentes, de 5 a 14 anos, dividem espaço entre cones, bolas e sorrisos. O caminho que o trouxe até esse campo não foi planejado. "Quando eu me formei, comecei a trabalhar com condicionamento físico para adultos. Como eu percebi que tinha muita gente no local perguntando se tinha escolinha para criança, e lá na arena onde eu dava aula não tinha, eu comecei a dar aula para as crianças", lembra. O acaso revelou uma nova paixão. Formado em Educação Física, Thiago traz no corpo a experiência de quem viveu o futebol desde cedo. “Eu fui atleta de futebol do Remo na minha infância, na fase adulta joguei três anos futebol de campo, dos 9 aos 21 anos estive como amador do Remo e um ano como profissional”, conta. Essa vivência, afirma, o manteve próximo do esporte. “Essa vivência fez com que eu continuasse no mundo do futebol. Me formei em Educação Física e comecei a trabalhar com escolinha e desde aí não parei.” Escolinha tem cerca de 50 alunos (Carmem Helena) Para ele, a diferença entre ensinar adultos e crianças vai muito além da intensidade dos treinos. “A diferença entre trabalhar com crianças e adultos é que em adultos você tem sempre objetivos como melhorar a performance, emagrecimento, e com as crianças a gente acaba participando da formação do ser humano.” No gramado, entre passes e corridas, Thiago observa não apenas gestos técnicos, mas processos de crescimento: disciplina, convivência e autocontrole. “É muito prazeroso trabalhar com criança. A gente percebe que trabalhamos na melhor fase da vida deles, que é a infância, a gente se torna uma pessoa importante na vida deles, isso é muito satisfatório”, afirma. A escolinha, segundo ele, funciona como um espaço de aprendizagem que transcende o futebol. “Se formos ver a fundo, nós participamos da criação dessas crianças. Tem alunos que treinaram comigo de 5 a 11 anos e hoje já são adultos, fazem faculdade, encontrá-los por aí é sempre muito prazeroso." Alunos consideram o professor um super herói (Carmem Helena) Neste Dia Mundial do Professor, o relato de Thiago ilustra um aspecto pouco lembrado dos educadores físicos: são eles que, fora das salas de aula, ajudam a estruturar habilidades motoras e sociais fundamentais para a vida adulta. No caso dele, a docência infantil começou quase por acaso — mas se transformou em vocação. Hoje, no campo do Jurunas, Thiago não apenas ensina futebol. Ele orienta crianças que um dia talvez nem sigam carreira esportiva, mas que carregam consigo a experiência de terem tido um "professor" no sentido mais amplo do termo. 